經典賽／日媒預測中華隊排這組打線抗山本 鄭浩均是「素食剛腕」

世界棒球經典賽今晚上演「台日大戰」，中華隊經過首戰貧打後，打線是否會有異動備受關注。日刊體育預測兩隊今晚打線陣容，改由陳晨威擔任中華隊第二棒，陳傑憲昨晚因觸身球受傷，右外野位置改換上宋晟睿，先發陣容中每位選手都有一句話簡介，先發投手鄭浩均為「素食剛腕」。

中華隊昨天由林安可擔任第二棒、陳傑憲第三棒，陳傑憲昨天因觸身球造成左手食指骨裂，今天出賽並不樂觀，「日刊體育」對中華隊的先發打線預測已無他的名字。

表格中對於先發陣容每位選手都有一句話簡介，像是江坤宇為「以游擊守備聞名」、張育成和林子偉都是具備大聯盟經驗，蔣少宏為「去年秋天與若月健矢一起訓練」，宋晟睿為「首戰表現出色」。