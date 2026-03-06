快訊

嚇！Meta Ray-Ban智慧眼鏡外包員工爆料：極度私密影像送往肯亞進行人工審查

美想主導全球算力！擬推AI晶片全球許可制 輝達和超微勢受衝擊

杜拜買房遇飛彈會崩盤嗎？專家揭戰爭真相：最先崩的不是房價

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／日媒預測中華隊排這組打線抗山本 鄭浩均是「素食剛腕」

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
山本由伸將在今天晚上對中華隊先發。特派記者余承翰／東京攝影
山本由伸將在今天晚上對中華隊先發。特派記者余承翰／東京攝影

世界棒球經典賽今晚上演「台日大戰」，中華隊經過首戰貧打後，打線是否會有異動備受關注。日刊體育預測兩隊今晚打線陣容，改由陳晨威擔任中華隊第二棒，陳傑憲昨晚因觸身球受傷，右外野位置改換上宋晟睿，先發陣容中每位選手都有一句話簡介，先發投手鄭浩均為「素食剛腕」。

中華隊昨天由林安可擔任第二棒、陳傑憲第三棒，陳傑憲昨天因觸身球造成左手食指骨裂，今天出賽並不樂觀，「日刊體育」對中華隊的先發打線預測已無他的名字。

表格中對於先發陣容每位選手都有一句話簡介，像是江坤宇為「以游擊守備聞名」、張育成和林子偉都是具備大聯盟經驗，蔣少宏為「去年秋天與若月健矢一起訓練」，宋晟睿為「首戰表現出色」。

日刊體育預測兩隊先發打線

中華隊

第一棒 費爾柴德 中外野

第二棒 陳晨威 中外野

第三棒 林安可 指定打擊

第四棒 張育成 三壘

第五棒 吳念庭 一壘

第六棒 江坤宇 游擊

第七棒 林子偉 二壘

第八棒 蔣少宏 捕手

第九棒 宋晟睿 右外野

先發投手 鄭浩均

日本隊

第一棒 大谷翔平 指定打擊

第二棒 近藤健界 右外野手

第三棒 鈴木誠也 中外野手

第四棒 吉田正尚 左外野手

第五棒 岡本和真 三壘

第六棒 村上宗隆 一壘

第七棒 牧秀悟 二壘

第八棒 源田壯亮 游擊

第九棒 若月健矢 捕手

先發投手 山本由伸

經典賽

延伸閱讀

經典賽／今晚6時台日大戰 鄭浩均過招山本由伸

經典賽Live／中華九局上反撲失敗！0：3慘遭澳洲完封

經典賽／費爾柴德提升中華隊打線 張育成肯定全方位價值

經典賽／費仔雙安4打席都上壘 中華隊7投登板未失分擊敗軟銀二軍

相關新聞

經典賽／澳洲隊3左投壓制 中華隊遭0：3完封

世界棒球經典賽的第一戰，成為中華隊的「魔王關」，昨天再一次踢到鐵板，打線遭到澳洲隊三位左投壓制，全場只敲出三安打，以○比三遭到完封，湧入四萬○五二三名觀眾的東京巨蛋現場一度沉默。

經典賽／徐若熙戰澳洲先發好投 進八強才會再上

中華隊昨天在第六屆經典賽開幕戰不敵澳洲隊，挑戰隊史第二張八強門票出現重大危機，賽後全隊教練、球員表情嚴肅離開東京巨蛋，很多人不願接受媒體訪問，先發投手徐若熙還是停下腳步回應問題，經告知才發現預賽階段無法再登板。

經典賽／今晚6時台日大戰 鄭浩均過招山本由伸

日本隊在前年世界十二強棒球賽決賽輸給中華隊，如今「完整體」日本武士歸來，中華隊今晚六時面對這位世界第一的超級強權，推出「美美」鄭浩均先發，面對山本由伸。

經典賽／南韓隊單場4轟大秀火力 首戰11：4痛宰捷克

世界棒球經典賽（WBC）預賽C組，今天晚間在東京巨蛋進行南韓與捷克隊的交手，兩隊上演一場砲聲隆隆的打擊戰，南韓隊單場猛敲4發全壘打，捷克也有一發3分砲，終場由南韓隊以11：4勝出，拿下本屆經典賽首勝。

經典賽／陳傑憲出賽成疑還能換人嗎？賽會規章這麼說

陳傑憲昨天因為觸身球造成左手食指骨裂，能否再上場浮現問號，而經典賽規定比賽開打之後若出現傷兵，要到下一輪才可替換30人名單，唯一例外只有傷兵為捕手且剩餘捕手少於兩人，才可即刻換人。

經典賽／日媒預測中華隊排這組打線抗山本 鄭浩均是「素食剛腕」

世界棒球經典賽今晚上演「台日大戰」，中華隊經過首戰貧打後，打線是否會有異動備受關注。日刊體育預測兩隊今晚打線陣容，改由陳晨威擔任中華隊第二棒，陳傑憲昨晚因觸身球受傷，右外野位置改換上宋晟睿，先發陣容中每位選手都有一句話簡介，先發投手鄭浩均為「素食剛腕」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。