快訊

以色列F-35首度擊落有人戰機！德黑蘭空戰畫面曝光

嘉義看燈會吃雞肉飯外 吃田鼠野味、聽山產行說往事

宜蘭北門商圈連環車禍…賓士男毒駕猛撞釀1死3傷 女老師停等紅燈慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽首戰吞敗 東京巨蛋台灣人反應曝 他喊話球迷6字促永遠力挺這1隊

聯合報／ 記者楊德宜／台北報導
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場以0：3不敵澳洲隊。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場以0：3不敵澳洲隊。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽（WBC），中華隊昨天首戰以0：3不敵澳洲隊，今天對戰日本隊。資深媒體人黃暐瀚昨天在東京巨蛋觀賽，「一起贏、一起輸」，他表示，12強的時候台灣贏了，我們一起贏；經典賽第一場我們輸了，那就一起輸。「你不能只有贏的時候，才愛他」。

黃暐瀚還原賽後觀眾席情況，他說，幾萬名台灣人飛到東京，擠在巨蛋，不料結果，不如預期。昨天離場的時候，很多台灣球迷一語不發，大家安靜地塞在旋轉門前，快令人喘不過氣。

黃暐瀚表示，我們只是球迷，都這麼失望了，「沒辦法贏球的球員們，他們會有多難過？壓力要比我們大幾倍？」不管最後贏幾場、輸幾場，我們只有這一隊，永遠力挺這一隊。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／徐若熙戰澳洲先發好投 進八強才會再上

經典賽／未失投卻被選秀狀元開轟 張奕坦言心情不是很好

卓榮泰：不能只有贏球才愛「Team Taiwan」 繼續迎戰每場硬仗

WBC首戰0：3吞敗 賴總統喊話：穩住心態為台灣加油

相關新聞

經典賽／澳洲投手砸傷陳傑憲遭台灣網友出征 網紅翻出3前例：還敢笑小粉紅

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽開打，中華隊首戰以0比3不敵澳洲隊。不僅吞下敗仗，隊長陳傑憲在比賽中遭觸身球擊中左手食指，賽後診斷為遠端骨裂退場，為後續賽事投下變數。

經典賽／澳洲隊3左投壓制 中華隊遭0：3完封

世界棒球經典賽的第一戰，成為中華隊的「魔王關」，昨天再一次踢到鐵板，打線遭到澳洲隊三位左投壓制，全場只敲出三安打，以○比三遭到完封，湧入四萬○五二三名觀眾的東京巨蛋現場一度沉默。

經典賽／徐若熙戰澳洲先發好投 進八強才會再上

中華隊昨天在第六屆經典賽開幕戰不敵澳洲隊，挑戰隊史第二張八強門票出現重大危機，賽後全隊教練、球員表情嚴肅離開東京巨蛋，很多人不願接受媒體訪問，先發投手徐若熙還是停下腳步回應問題，經告知才發現預賽階段無法再登板。

經典賽／今晚6時台日大戰 鄭浩均過招山本由伸

日本隊在前年世界十二強棒球賽決賽輸給中華隊，如今「完整體」日本武士歸來，中華隊今晚六時面對這位世界第一的超級強權，推出「美美」鄭浩均先發，面對山本由伸。

經典賽／南韓隊單場4轟大秀火力 首戰11：4痛宰捷克

世界棒球經典賽（WBC）預賽C組，今天晚間在東京巨蛋進行南韓與捷克隊的交手，兩隊上演一場砲聲隆隆的打擊戰，南韓隊單場猛敲4發全壘打，捷克也有一發3分砲，終場由南韓隊以11：4勝出，拿下本屆經典賽首勝。

經典賽／被自己人背刺？他稱幫澳洲隊情蒐「任務成功」 運動部：查無此人

WBC經典賽(World Baseball Classic) 2026開打後，中華隊首戰以0比3不敵澳洲隊，賽後脆上出現一名自稱協助澳洲隊情蒐的中華網友，引發輿論熱議。不過運動部表示，經向相關單位查證後，官方系統中「查無此人」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。