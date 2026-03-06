經典賽首戰吞敗 東京巨蛋台灣人反應曝 他喊話球迷6字促永遠力挺這1隊

2026世界棒球經典賽（WBC），中華隊昨天首戰以0：3不敵澳洲隊，今天對戰日本隊。資深媒體人黃暐瀚昨天在東京巨蛋觀賽，「一起贏、一起輸」，他表示，12強的時候台灣贏了，我們一起贏；經典賽第一場我們輸了，那就一起輸。「你不能只有贏的時候，才愛他」。

黃暐瀚還原賽後觀眾席情況，他說，幾萬名台灣人飛到東京，擠在巨蛋，不料結果，不如預期。昨天離場的時候，很多台灣球迷一語不發，大家安靜地塞在旋轉門前，快令人喘不過氣。

黃暐瀚表示，我們只是球迷，都這麼失望了，「沒辦法贏球的球員們，他們會有多難過？壓力要比我們大幾倍？」不管最後贏幾場、輸幾場，我們只有這一隊，永遠力挺這一隊。