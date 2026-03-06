聽新聞
經典賽／今晚6時台日大戰 鄭浩均過招山本由伸

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
世界棒球經典賽台日大戰，今天中華隊派出鄭浩均（圖）擔任先發投手。圖／聯合報系資料照片
世界棒球經典賽台日大戰，今天中華隊派出鄭浩均（圖）擔任先發投手。圖／聯合報系資料照片

日本隊在前年世界十二強棒球賽決賽輸給中華隊，如今「完整體」日本武士歸來，中華隊今晚六時面對這位世界第一的超級強權，推出「美美」鄭浩均先發，面對山本由伸

十二強賽未放行大聯盟四十人名單內選手參賽，日本隊為全日職陣容，這回經典賽由八名大聯盟球員助陣，兩大看板球星大谷翔平、山本由伸領軍，今天將要出戰首場賽事。

不同於日本隊早已暗示、明示將由道奇隊山本由伸先發，中華隊總教練曾豪駒昨天賽後兩度面對日媒詢問先發投手都巧妙迴避，最終公告將由曾旅美效力道奇體系、目前隸屬中信兄弟隊的鄭浩均登板，上演前後道奇人的同場過招。

談到即將碰上日本隊，曾豪駒維持一貫的全力求勝態度，他說：「賽制就是勝場愈多愈有機會，前兩名才能晉級，今天失利，明天還是一樣全力以赴，日本是世界排名前面的強隊，我們還是會全力去贏下比賽。」

曾豪駒說，日本隊有很多好打者、好投手，很多具備大聯盟實力的選手，但大家同樣都是站在場上，就是盡力把自己最好的東西表現出來。

林安可也說，不必太在乎對手有多強大，「做好功課應戰，因為不管對到誰都是要打，還是要想辦法攻擊、想辦法贏球。」

經典賽 山本由伸 鄭浩均

經典賽／澳洲隊3左投壓制 中華隊遭0：3完封

世界棒球經典賽的第一戰，成為中華隊的「魔王關」，昨天再一次踢到鐵板，打線遭到澳洲隊三位左投壓制，全場只敲出三安打，以○比三遭到完封，湧入四萬○五二三名觀眾的東京巨蛋現場一度沉默。

經典賽／徐若熙戰澳洲先發好投 進八強才會再上

中華隊昨天在第六屆經典賽開幕戰不敵澳洲隊，挑戰隊史第二張八強門票出現重大危機，賽後全隊教練、球員表情嚴肅離開東京巨蛋，很多人不願接受媒體訪問，先發投手徐若熙還是停下腳步回應問題，經告知才發現預賽階段無法再登板。

經典賽／今晚6時台日大戰 鄭浩均過招山本由伸

日本隊在前年世界十二強棒球賽決賽輸給中華隊，如今「完整體」日本武士歸來，中華隊今晚六時面對這位世界第一的超級強權，推出「美美」鄭浩均先發，面對山本由伸。

經典賽／南韓隊單場4轟大秀火力 首戰11：4痛宰捷克

世界棒球經典賽（WBC）預賽C組，今天晚間在東京巨蛋進行南韓與捷克隊的交手，兩隊上演一場砲聲隆隆的打擊戰，南韓隊單場猛敲4發全壘打，捷克也有一發3分砲，終場由南韓隊以11：4勝出，拿下本屆經典賽首勝。

經典賽／澳洲擊敗中華 韓媒：大混亂序幕讓韓國壓力升高

在東京巨蛋舉行的世界棒球經典賽（WBC）C組開幕戰爆冷門。韓國媒體以「大混亂的序幕」形容2024年世界12強賽冠軍台灣隊...

經典賽／「死亡C組」都不好惹！ 南韓隊前5局3轟、捷克隊敲3分砲

世界棒球經典賽（WBC）今天晚間在東京巨蛋進行C組南韓與捷克隊之戰，兩隊前5局砲聲隆隆，南韓隊已轟出3發全壘打，包括韓裔大聯盟球員惠特康（Shay Whitcomb）的雙響砲；捷克隊也不只是「志在參加」，5局上由瓦維拉（Terrin Vavra）敲出一發兩分全壘打。

