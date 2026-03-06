經典賽／今晚6時台日大戰 鄭浩均過招山本由伸

日本隊在前年世界十二強棒球賽決賽輸給中華隊，如今「完整體」日本武士歸來，中華隊今晚六時面對這位世界第一的超級強權，推出「美美」鄭浩均先發，面對山本由伸。

十二強賽未放行大聯盟四十人名單內選手參賽，日本隊為全日職陣容，這回經典賽由八名大聯盟球員助陣，兩大看板球星大谷翔平、山本由伸領軍，今天將要出戰首場賽事。

不同於日本隊早已暗示、明示將由道奇隊山本由伸先發，中華隊總教練曾豪駒昨天賽後兩度面對日媒詢問先發投手都巧妙迴避，最終公告將由曾旅美效力道奇體系、目前隸屬中信兄弟隊的鄭浩均登板，上演前後道奇人的同場過招。

談到即將碰上日本隊，曾豪駒維持一貫的全力求勝態度，他說：「賽制就是勝場愈多愈有機會，前兩名才能晉級，今天失利，明天還是一樣全力以赴，日本是世界排名前面的強隊，我們還是會全力去贏下比賽。」

曾豪駒說，日本隊有很多好打者、好投手，很多具備大聯盟實力的選手，但大家同樣都是站在場上，就是盡力把自己最好的東西表現出來。

林安可也說，不必太在乎對手有多強大，「做好功課應戰，因為不管對到誰都是要打，還是要想辦法攻擊、想辦法贏球。」