經典賽／徐若熙戰澳洲先發好投 進八強才會再上

中華隊昨天在第六屆經典賽開幕戰不敵澳洲隊，挑戰隊史第二張八強門票出現重大危機，賽後全隊教練、球員表情嚴肅離開東京巨蛋，很多人不願接受媒體訪問，先發投手徐若熙還是停下腳步回應問題，經告知才發現預賽階段無法再登板。

東京巨蛋成為「台灣主場」，徐若熙在爆滿球迷前用五十三球完成四局任務，只被揮出兩支安打，投出三次三振、未有保送，最快球速飆到一百五十三點五公里，退場時仍是○比○僵持局面。

徐若熙本來以為，預賽還有機會再投第二場，對澳洲隊之戰結束後才發現「投滿五十球必須休息四天」的規定，除非中華隊能夠闖進八強，不然他的投球任務已經結束。

澳洲隊打線面對徐若熙五種球路，包括直球、變速球、滑球、曲球、卡特球，完全沒有機會得分，他說：「在可控制的狀況內，用比較多變化球，情蒐分析澳洲打者打直球比較多，自己又有投球限制，儘量用比較精簡的方式投球。」

徐若熙退場後，陳柏毓五局下被澳洲隊第七棒柏金斯轟出兩分砲。張奕第六局登板化解滿壘危機，七局下被大聯盟前年選秀狀元巴札納轟出陽春砲，中華隊一路落後到比賽結束，張奕坦言：「被第一指名選手轟出全壘打，心情不是很好。」

中華隊今起連續三天和日本、捷克、南韓隊交手，挑戰八強壓力超大，張奕表示，不會當做壓力，而是第一場輸了還有三場，全隊都有贏球決心。