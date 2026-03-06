經典賽／澳洲隊3左投壓制 中華隊遭0：3完封

世界棒球經典賽的第一戰，成為中華隊的「魔王關」，昨天再一次踢到鐵板，打線遭到澳洲隊三位左投壓制，全場只敲出三安打，以○比三遭到完封，湧入四萬○五二三名觀眾的東京巨蛋現場一度沉默。

中華隊此次從東京巨蛋展開經典賽征程，雖是異國出戰，場內卻是爆滿台灣球迷，台式應援響徹全場，儼然把東京巨蛋變成台北大巨蛋，熱鬧氣氛卻隨著比賽走勢越來越不妙，音量越來越小。

中華隊五任投手登板，徐若熙四局無失分好投退場，陳柏毓第五局接手，先出現觸身球，隨後就被柏金斯敲出兩分砲；張奕第六局拆解孫易磊留下的滿壘危機，在第七局挨了大聯盟守護者隊狀元郎巴札納的陽春砲。

賽前宣稱已摸透中華隊的澳洲隊，證明真的有招，祭出三位左投威爾斯、奧洛林、甘迺迪各投三局伺候中華隊打線，各自面對十、十二、十二人次，幾乎是各對戰一輪打線後就換人，讓中華隊難以適應。

中華隊只有三支安打，分別是第四局張育成、第六局林安可、第九局吉力吉撈．鞏冠，攻勢無法串聯。

對於澳洲隊三位左投輪番登場，中華隊總教練曾豪駒說，關鍵還是在於自家打者是否有依照自己想法果斷出棒，「這是我們該檢討的，要說接下來怎麼面對左投，應該要說怎麼專注面對下一場的投手，怎樣有好的串聯，這是我們目前要想的。」

澳洲隊上屆驚奇闖進八強，本屆又在首戰震撼前年世界十二強冠軍隊，現場破四萬名球迷幾乎都是台灣人，原本還期待著逆轉秀上演，第七局巴札納擴大優勢的陽春砲，讓氣氛一度急凍。巴札納賽後說得眉開眼笑，「打出去時，感覺全場都沉默了，我還在想我打全壘打怎麼沒有人歡呼？後來就懂了。」

中華隊昨天在開打前夕確定李灝宇因傷退賽，遞補張政禹，比賽中又現傷兵，陳傑憲因觸身球造成左手食指遠端骨裂，先以石膏固定，隨後前往醫院檢查，傷情有待觀察，牽動今晚台日大戰會不會缺少一位大將。