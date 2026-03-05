經典賽／韓國隊左右打各半 柳志炫：為平衡苦惱了3年

世界棒球經典賽（WBC）韓國隊今天首戰對捷克全壘打滿天飛，包括首局文保景的滿貫砲在內全隊敲4轟。這次韓國左右打各半奏效，總教練柳志炫坦言，為了左右平衡苦惱了3年。

韓國隊今天全場敲出4發全壘打，文保景在1局下轟出滿貫砲、灌進4分；惠康伯（Shay Whitcomb）在3局下敲出陽春砲，5局下再轟2分砲，演出單場雙響砲；8局下瓊斯（Jahmai Jones）再轟陽春全壘打，最終韓國隊以11比4擊退捷克。

韓國隊總教練柳志炫出席賽後記者會時說：「以前韓國代表隊的打線主要是以左打為中心來建構，我從2023年開始擔任首席教練，這3年都在代表隊中，最困難的部分就是右打嚴重不足，這確實是我們這3年來持續苦惱的問題。」

柳志炫指出，自從去年2月接任總教練之後，就一直在思考如何解決這個問題，而今天表現優異、有全壘打演出的惠康伯、瓊斯就是納入考量的選手，「我們努力讓代表隊成員組成更多元化，從目前結果來看，左右打平衡確實調整得不錯」。

柳志炫提到，過去其他國家對上韓國隊時，因為韓國打線組成大部分都是左打，對方投手調度相對容易，「但現在對手在面對我們時，恐怕要多苦惱一番了」。

備受矚目的「日韓大戰」將在7日晚間登場，韓國隊明天休兵1天。被問到對戰日本隊的打線，柳志炫說：「明天雖然是休息日，但仍有選手會參與訓練，我們會觀察今天被觸身球擊中的文保景，以及被自打球打傷的金周元等人身體狀況，再做出最後決定。」

本屆韓國隊30人名單中，野手共有15人，包含8名右打、7名左打，其中內野手金周元為左右開弓，不過官方列為右打。