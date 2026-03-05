快訊

美股早盤／道瓊下跌逾400點 財報亮眼激勵博通逆勢漲逾4%

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／韓國隊左右打各半 柳志炫：為平衡苦惱了3年

中央社／ 記者楊啟芳首爾5日專電

世界棒球經典賽（WBC）韓國隊今天首戰對捷克全壘打滿天飛，包括首局文保景的滿貫砲在內全隊敲4轟。這次韓國左右打各半奏效，總教練柳志炫坦言，為了左右平衡苦惱了3年。

韓國隊今天全場敲出4發全壘打，文保景在1局下轟出滿貫砲、灌進4分；惠康伯（Shay Whitcomb）在3局下敲出陽春砲，5局下再轟2分砲，演出單場雙響砲；8局下瓊斯（Jahmai Jones）再轟陽春全壘打，最終韓國隊以11比4擊退捷克。

韓國隊總教練柳志炫出席賽後記者會時說：「以前韓國代表隊的打線主要是以左打為中心來建構，我從2023年開始擔任首席教練，這3年都在代表隊中，最困難的部分就是右打嚴重不足，這確實是我們這3年來持續苦惱的問題。」

柳志炫指出，自從去年2月接任總教練之後，就一直在思考如何解決這個問題，而今天表現優異、有全壘打演出的惠康伯、瓊斯就是納入考量的選手，「我們努力讓代表隊成員組成更多元化，從目前結果來看，左右打平衡確實調整得不錯」。

柳志炫提到，過去其他國家對上韓國隊時，因為韓國打線組成大部分都是左打，對方投手調度相對容易，「但現在對手在面對我們時，恐怕要多苦惱一番了」。

備受矚目的「日韓大戰」將在7日晚間登場，韓國隊明天休兵1天。被問到對戰日本隊的打線，柳志炫說：「明天雖然是休息日，但仍有選手會參與訓練，我們會觀察今天被觸身球擊中的文保景，以及被自打球打傷的金周元等人身體狀況，再做出最後決定。」

本屆韓國隊30人名單中，野手共有15人，包含8名右打、7名左打，其中內野手金周元為左右開弓，不過官方列為右打。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／南韓隊單場4轟大秀火力 首戰11：4痛宰捷克

經典賽／澳洲擊敗中華 韓媒：大混亂序幕讓韓國壓力升高

經典賽／慘…澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

經典賽／中華隊首戰落後澳洲 日媒：意想不到的走向

相關新聞

經典賽／南韓隊單場4轟大秀火力 首戰11：4痛宰捷克

世界棒球經典賽（WBC）預賽C組，今天晚間在東京巨蛋進行南韓與捷克隊的交手，兩隊上演一場砲聲隆隆的打擊戰，南韓隊單場猛敲4發全壘打，捷克也有一發3分砲，終場由南韓隊以11：4勝出，拿下本屆經典賽首勝。

經典賽／中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

世界棒球經典賽明天上演「台日大戰」，先發投手戲碼確定，將由鄭浩均先發，與超級強投山本由伸同場較勁。

經典賽／「勝場越多越有晉級機會」 曾總談明對日本：一樣全力求勝

中華隊在世界棒球經典賽出師不利，想要闖關的難度變得超高，明天馬上又要面對C組最強對手日本隊，總教練曾豪駒對於明天一戰仍下達全力求勝，「賽制就是勝場越多越有機會，前兩名才能晉級。」

經典賽／陳傑憲遭觸身球造成左食指骨裂 醫曝再上場機會

2026年世界棒球經典賽（WBC），台灣今天力抗澳洲以0比3落敗，而中華隊長陳傑憲更在6局上打擊遭觸身球打傷，造成左食指遠端骨裂。台北醫學大學附設醫院運動科教授吳家麟今受訪表示，若手指頭發生骨裂，臨床經驗至少需要4周到6周的時間來癒合，接下來恐難繼續上場。

經典賽／徐若熙預賽不能再上何不滿65球？曾豪駒：考量整體狀況

中華隊今天在世界棒球經典賽首戰踢到鐵板，以0：3輸給澳洲隊，先發投手徐若熙前4局完美壓制，在球數已過50球、未達65球，提前在4局結束啟動換投，總教練曾豪駒表示，考慮的是整體狀況、球速狀況。

經典賽／徐若熙158公里火球封鎖澳洲 日本球迷驚嘆：球質完全不同等級

世界棒球經典賽（WBC）5日在東京巨蛋正式揭開戰幕，C組開幕戰由中華隊對上澳洲。儘管中華隊最終未能拿下勝利，但先發投手徐若熙展現壓倒性投球內容，以4局無失分的表現封鎖澳洲打線，也讓不少日本職棒球迷在社群上直呼驚艷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。