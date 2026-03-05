經典賽／南韓隊單場4轟大秀火力 首戰11：4痛宰捷克

世界棒球經典賽（WBC）預賽C組，今天晚間在東京巨蛋進行南韓與捷克隊的交手，兩隊上演一場砲聲隆隆的打擊戰，南韓隊單場猛敲4發全壘打，捷克也有一發3分砲，終場由南韓隊以11：4勝出，拿下本屆經典賽首勝。

南韓隊在本屆首戰就展現團隊最具優勢的攻擊火力，幾乎局局都有得分攻勢，首局面對效力於日職二軍Oisix新潟天鵝之皇隊的捷克先發投手帕沙克（Daniel Padysak），靠2次保送和1支安打攻佔滿壘，第5棒文保景一棒把球掃上右外野看台，替球隊打下4：0的領先。

為了力拚睽違17年重返經典賽8強，南韓隊今年找來3名韓裔大聯盟選手助陣，其中2名野手在首戰都有貢獻、合計敲3轟，太空人隊內野手惠特康（Shay Whitcomb）在3局下轟出陽春砲、5局下敲2分全壘打，連兩打席開轟；老虎隊強打瓊斯（Jahmai Jones）也在8局下轟出左外野陽春彈。

南韓隊全場擊出10支安打，包括4發全壘打，換回11分。惠特康單場2轟3打點，文保景則是敲雙安（1發滿貫砲）、掃回5分打點，「南韓隊長」李政厚也有雙安表現。

此戰南韓隊共動用7名投手，蘇珩準先發3局無失分，僅用42球，預賽還有再出賽的空間，之後由6名投手依序登板、各投1局，其中第3任投手、年僅19歲的鄭宇宙挨轟失3分，最後登板的劉泳澯在9局上也因保送、安打和高飛犧牲打失1分。

捷克隊在上屆賽事擊敗中國，本屆直接從正賽打起，經過國內聯賽的磨練，也展現出不一樣的風貌。今天全場敲9支只比南韓少1支，前5局也是局局有攻勢，其中第3棒、有過大聯盟資歷的瓦維拉（Terrin Vavra），在5局上敲出一發右外野3分全壘打。

捷克投手群中的亮點，則是第3任投手科瓦拉（Michal Kovala），雖挨了惠特康的一轟，但接連三振金倒永、安賢民等強棒，中繼2局飆出4次三振。

南韓隊首戰旗開得勝，目前在預賽C組和稍早贏球的澳洲隊都握有1勝優勢，明天休兵1天。捷克隊則是打完今天晚場的比賽，明天上午將和澳洲隊交手。