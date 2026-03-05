經典賽／「死亡C組」都不好惹！ 南韓隊前5局3轟、捷克隊敲3分砲

世界棒球經典賽（WBC）今天晚間在東京巨蛋進行C組南韓與捷克隊之戰，兩隊前5局砲聲隆隆，南韓隊已轟出3發全壘打，包括韓裔大聯盟球員惠特康（Shay Whitcomb）的雙響砲；捷克隊也不只是「志在參加」，5局上由瓦維拉（Terrin Vavra）敲出一發兩分全壘打。

本屆預賽C組也被視為是「死亡之組」，5隊分別為衛冕軍日本、中華隊、南韓、澳洲及捷克隊。南韓今年力拚「預賽4戰全勝」晉級8強，今天面對捷克隊，首局就有文保景從捷克隊先發帕沙克（Daniel Padysak）手中轟出滿貫全壘打，一開賽就出氣勢，先取得4：0的領先。

太空人隊韓裔內野手惠特康（Shay Whitcomb）在3局下面對捷克第2任投手巴托（Jeff Barto），敲出一發左外野陽春全壘打，幫助南韓隊將比數拉開6：0。

然而捷克隊也並非一路被壓著打，開賽起局局有攻勢，兩度留下得點圈的殘壘，5局下對上南韓隊第3任投手、年僅19歲的火球男鄭宇宙，首名打者靠著觸身球上壘，捷克隊再敲安打，擁有大聯盟資歷的野手瓦夫拉（Terrin Vavra）接著把球掃成左外野方向的3分全壘打，一棒將比數拉近為2分差。

5局下南韓隊也持續進攻，文保景因觸身球上壘，接著上場的惠特康（Shay Whitcomb）再掃出一發左外野2分全壘打，連兩打席開轟，讓南韓隊又將比數改寫為8：3。