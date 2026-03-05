快訊

經典賽／「死亡C組」都不好惹！ 南韓隊前5局3轟、捷克隊敲3分砲

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
韓裔大聯盟球員惠特康的雙響砲。 美聯社
韓裔大聯盟球員惠特康的雙響砲。 美聯社

世界棒球經典賽（WBC）今天晚間在東京巨蛋進行C組南韓與捷克隊之戰，兩隊前5局砲聲隆隆，南韓隊已轟出3發全壘打，包括韓裔大聯盟球員惠特康（Shay Whitcomb）的雙響砲；捷克隊也不只是「志在參加」，5局上由瓦維拉（Terrin Vavra）敲出一發兩分全壘打。

本屆預賽C組也被視為是「死亡之組」，5隊分別為衛冕軍日本、中華隊、南韓、澳洲及捷克隊。南韓今年力拚「預賽4戰全勝」晉級8強，今天面對捷克隊，首局就有文保景從捷克隊先發帕沙克（Daniel Padysak）手中轟出滿貫全壘打，一開賽就出氣勢，先取得4：0的領先。

太空人隊韓裔內野手惠特康（Shay Whitcomb）在3局下面對捷克第2任投手巴托（Jeff Barto），敲出一發左外野陽春全壘打，幫助南韓隊將比數拉開6：0。

然而捷克隊也並非一路被壓著打，開賽起局局有攻勢，兩度留下得點圈的殘壘，5局下對上南韓隊第3任投手、年僅19歲的火球男鄭宇宙，首名打者靠著觸身球上壘，捷克隊再敲安打，擁有大聯盟資歷的野手瓦夫拉（Terrin Vavra）接著把球掃成左外野方向的3分全壘打，一棒將比數拉近為2分差。

5局下南韓隊也持續進攻，文保景因觸身球上壘，接著上場的惠特康（Shay Whitcomb）再掃出一發左外野2分全壘打，連兩打席開轟，讓南韓隊又將比數改寫為8：3。

經典賽／慘…澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

經典賽／中華隊首戰落後澳洲 日媒：意想不到的走向

經典賽／南韓首戰對決捷克 公布「雙先發」蘇珩準+鄭宇宙

經典賽／鈴木誠也開轟收拾阪神 大谷翔平官辦熱身賽5支0結束

經典賽／中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

世界棒球經典賽明天上演「台日大戰」，先發投手戲碼確定，將由鄭浩均先發，與超級強投山本由伸同場較勁。

經典賽／「勝場越多越有晉級機會」 曾總談明對日本：一樣全力求勝

中華隊在世界棒球經典賽出師不利，想要闖關的難度變得超高，明天馬上又要面對C組最強對手日本隊，總教練曾豪駒對於明天一戰仍下達全力求勝，「賽制就是勝場越多越有機會，前兩名才能晉級。」

經典賽／陳傑憲遭觸身球造成左食指骨裂 醫曝再上場機會

2026年世界棒球經典賽（WBC），台灣今天力抗澳洲以0比3落敗，而中華隊長陳傑憲更在6局上打擊遭觸身球打傷，造成左食指遠端骨裂。台北醫學大學附設醫院運動科教授吳家麟今受訪表示，若手指頭發生骨裂，臨床經驗至少需要4周到6周的時間來癒合，接下來恐難繼續上場。

經典賽／徐若熙預賽不能再上何不滿65球？曾豪駒：考量整體狀況

中華隊今天在世界棒球經典賽首戰踢到鐵板，以0：3輸給澳洲隊，先發投手徐若熙前4局完美壓制，在球數已過50球、未達65球，提前在4局結束啟動換投，總教練曾豪駒表示，考慮的是整體狀況、球速狀況。

經典賽／徐若熙158公里火球封鎖澳洲 日本球迷驚嘆：球質完全不同等級

世界棒球經典賽（WBC）5日在東京巨蛋正式揭開戰幕，C組開幕戰由中華隊對上澳洲。儘管中華隊最終未能拿下勝利，但先發投手徐若熙展現壓倒性投球內容，以4局無失分的表現封鎖澳洲打線，也讓不少日本職棒球迷在社群上直呼驚艷。

經典賽／中華隊超冷打線僅敲3安 林安可不意外澳洲連推3左投

中華隊在世界棒球經典賽首戰打線冷到爆，全場3安打，澳洲隊3左投陣奏效，林安可對於這樣的投手安排認為不意外，輸掉首戰，要迅速調整心情面對明天的比賽。談到日本隊推出山本由伸，林安可說：「不要太在乎對手有多強大，還是要想辦法攻擊、想辦法贏球。」

