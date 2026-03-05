快訊

經典賽／澳洲擊敗中華 韓媒：大混亂序幕讓韓國壓力升高

中央社／ 東京5日專電
中華隊首戰敗給澳洲隊，賽後難掩失望。 路透
中華隊首戰敗給澳洲隊，賽後難掩失望。 路透

在東京巨蛋舉行的世界棒球經典賽（WBC）C組開幕戰爆冷門。韓國媒體以「大混亂的序幕」形容2024年世界12強賽冠軍中華隊以0比3不敵澳洲，讓原本被視為日本、中華與韓國競逐出線席次的C組局勢出現變數。

韓國「朝鮮日報」電子版以「大混亂的序幕，誰也沒預料到的澳洲擊敗中華，韓國的計算式更加複雜」為題報導指出，外界原本普遍預測C組由世界排名第一的日本占據優勢，中華與韓國則將爭奪另一張晉級門票。

然而，隨著澳洲在首戰擊敗中華，也正式加入小組第2名的競爭行列，使局勢變得更加撲朔迷離。

報導分析，對韓國隊而言，接下來與日本、中華的比賽本就承受巨大壓力，如今連與澳洲的對戰也變成極為關鍵的一役。如果韓國隊在與日本、中華的比賽中消耗過多戰力，最後一場又被澳洲壓制，恐將出現最糟糕的結果。

韓媒也提到，中華此役失利後，可能會在對韓國一戰中投入更多戰力，這也讓韓國隊在投手調度與戰力分配上必須更加謹慎。

另一家韓國媒體OSEN則以「史上最強隊伍震撼敗北，世界王者中華僅3安打沉寂，澳洲靠2發全壘打與投手接力再度爆冷」為題報導，稱在2024年12強賽擊敗日本、登上世界冠軍的中華隊，本屆被視為「史上最強陣容」，卻在開幕戰遭遇打線低迷的困境，全場僅敲出3支安打。

報導指出，澳洲隊靠著兩支全壘打以及投手群接力壓制，成功封鎖中華打線，再度在國際大賽上演爆冷勝利，也讓被視為「死亡之組」的C組競爭更加激烈。

不過，澳洲隊今天擊出全壘打的帕金斯（RobbiePerkins）在賽後記者會表示，「我不明白為什麼大家說這是爆冷。上屆大會我們擊敗了韓國，今天又擊敗了中華。我們相信自己能和世界強隊抗衡」，展現了對球隊實力的強烈信心。

經典賽／中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

世界棒球經典賽明天上演「台日大戰」，先發投手戲碼確定，將由鄭浩均先發，與超級強投山本由伸同場較勁。

經典賽／「勝場越多越有晉級機會」 曾總談明對日本：一樣全力求勝

中華隊在世界棒球經典賽出師不利，想要闖關的難度變得超高，明天馬上又要面對C組最強對手日本隊，總教練曾豪駒對於明天一戰仍下達全力求勝，「賽制就是勝場越多越有機會，前兩名才能晉級。」

經典賽／陳傑憲遭觸身球造成左食指骨裂 醫曝再上場機會

2026年世界棒球經典賽（WBC），台灣今天力抗澳洲以0比3落敗，而中華隊長陳傑憲更在6局上打擊遭觸身球打傷，造成左食指遠端骨裂。台北醫學大學附設醫院運動科教授吳家麟今受訪表示，若手指頭發生骨裂，臨床經驗至少需要4周到6周的時間來癒合，接下來恐難繼續上場。

經典賽／徐若熙預賽不能再上何不滿65球？曾豪駒：考量整體狀況

中華隊今天在世界棒球經典賽首戰踢到鐵板，以0：3輸給澳洲隊，先發投手徐若熙前4局完美壓制，在球數已過50球、未達65球，提前在4局結束啟動換投，總教練曾豪駒表示，考慮的是整體狀況、球速狀況。

經典賽／徐若熙158公里火球封鎖澳洲 日本球迷驚嘆：球質完全不同等級

世界棒球經典賽（WBC）5日在東京巨蛋正式揭開戰幕，C組開幕戰由中華隊對上澳洲。儘管中華隊最終未能拿下勝利，但先發投手徐若熙展現壓倒性投球內容，以4局無失分的表現封鎖澳洲打線，也讓不少日本職棒球迷在社群上直呼驚艷。

經典賽／中華隊超冷打線僅敲3安 林安可不意外澳洲連推3左投

中華隊在世界棒球經典賽首戰打線冷到爆，全場3安打，澳洲隊3左投陣奏效，林安可對於這樣的投手安排認為不意外，輸掉首戰，要迅速調整心情面對明天的比賽。談到日本隊推出山本由伸，林安可說：「不要太在乎對手有多強大，還是要想辦法攻擊、想辦法贏球。」

