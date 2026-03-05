經典賽／澳洲擊敗中華 韓媒：大混亂序幕讓韓國壓力升高

在東京巨蛋舉行的世界棒球經典賽（WBC）C組開幕戰爆冷門。韓國媒體以「大混亂的序幕」形容2024年世界12強賽冠軍中華隊以0比3不敵澳洲，讓原本被視為日本、中華與韓國競逐出線席次的C組局勢出現變數。

韓國「朝鮮日報」電子版以「大混亂的序幕，誰也沒預料到的澳洲擊敗中華，韓國的計算式更加複雜」為題報導指出，外界原本普遍預測C組由世界排名第一的日本占據優勢，中華與韓國則將爭奪另一張晉級門票。

然而，隨著澳洲在首戰擊敗中華，也正式加入小組第2名的競爭行列，使局勢變得更加撲朔迷離。

報導分析，對韓國隊而言，接下來與日本、中華的比賽本就承受巨大壓力，如今連與澳洲的對戰也變成極為關鍵的一役。如果韓國隊在與日本、中華的比賽中消耗過多戰力，最後一場又被澳洲壓制，恐將出現最糟糕的結果。

韓媒也提到，中華此役失利後，可能會在對韓國一戰中投入更多戰力，這也讓韓國隊在投手調度與戰力分配上必須更加謹慎。

另一家韓國媒體OSEN則以「史上最強隊伍震撼敗北，世界王者中華僅3安打沉寂，澳洲靠2發全壘打與投手接力再度爆冷」為題報導，稱在2024年12強賽擊敗日本、登上世界冠軍的中華隊，本屆被視為「史上最強陣容」，卻在開幕戰遭遇打線低迷的困境，全場僅敲出3支安打。

報導指出，澳洲隊靠著兩支全壘打以及投手群接力壓制，成功封鎖中華打線，再度在國際大賽上演爆冷勝利，也讓被視為「死亡之組」的C組競爭更加激烈。

不過，澳洲隊今天擊出全壘打的帕金斯（RobbiePerkins）在賽後記者會表示，「我不明白為什麼大家說這是爆冷。上屆大會我們擊敗了韓國，今天又擊敗了中華。我們相信自己能和世界強隊抗衡」，展現了對球隊實力的強烈信心。