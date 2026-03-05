經典賽／南韓首戰一開賽就打出氣勢 文保景滿貫砲轟炸捷克

南韓隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）首戰面對捷克隊，第1局就打出氣勢，擔任第5棒的文保景首局就把球轟上東京巨蛋的右外野看台，用一發滿貫砲幫球隊打下4：0的領先。

南韓隊已經連續三屆經典賽無緣8強，本屆賽事誓言要在C組出線，拿下前進邁阿密的8強門票，今天首戰面對被認為是分組中實力最弱的捷克隊，捷克隊排出目前效力於日職二軍Oisix新潟天鵝之皇隊的帕沙克（Daniel Padysak）先發，但難擋南韓隊的攻勢。

此戰南韓隊開路先鋒金倒永先選到四壞球保送上壘，1出局後隊長李政厚敲出右外野安打，第4棒安賢民獲得四壞球保送上壘，滿壘的局面下，第5棒文保景轟出右外野方向的滿貫全壘打，一棒替球隊打下領先優勢，同時也替南韓在本屆賽事打下一計強心針。

帕沙克僅投0.1局球失4分被換退場，只用18球結束此戰投球任務。南韓隊今天則是排出效力於韓職KT巫師隊的24歲投手蘇珩準先發，並且預計由效力於韓華鷹隊的19歲火球男鄭宇宙擔任第2任投手。