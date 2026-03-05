快訊

經典賽／首戰出賽就遭球吻下場 陳傑憲發聲感謝大家關心

影／沒看到？貨櫃車駕駛跟緊緊 高雄女騎士遭撞「滾輪下」多處骨折慘死

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／南韓首戰一開賽就打出氣勢 文保景滿貫砲轟炸捷克

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
南韓首戰面對捷克隊，第1局就打出氣勢，擔任第5棒的文保景首局就敲出滿貫砲。 路透
南韓首戰面對捷克隊，第1局就打出氣勢，擔任第5棒的文保景首局就敲出滿貫砲。 路透

南韓隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）首戰面對捷克隊，第1局就打出氣勢，擔任第5棒的文保景首局就把球轟上東京巨蛋的右外野看台，用一發滿貫砲幫球隊打下4：0的領先。

南韓隊已經連續三屆經典賽無緣8強，本屆賽事誓言要在C組出線，拿下前進邁阿密的8強門票，今天首戰面對被認為是分組中實力最弱的捷克隊，捷克隊排出目前效力於日職二軍Oisix新潟天鵝之皇隊的帕沙克（Daniel Padysak）先發，但難擋南韓隊的攻勢。

此戰南韓隊開路先鋒金倒永先選到四壞球保送上壘，1出局後隊長李政厚敲出右外野安打，第4棒安賢民獲得四壞球保送上壘，滿壘的局面下，第5棒文保景轟出右外野方向的滿貫全壘打，一棒替球隊打下領先優勢，同時也替南韓在本屆賽事打下一計強心針。

帕沙克僅投0.1局球失4分被換退場，只用18球結束此戰投球任務。南韓隊今天則是排出效力於韓職KT巫師隊的24歲投手蘇珩準先發，並且預計由效力於韓華鷹隊的19歲火球男鄭宇宙擔任第2任投手。

經典賽

延伸閱讀

經典賽／慘…澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

經典賽／中華隊首戰落後澳洲 日媒：意想不到的走向

經典賽／南韓首戰對決捷克 公布「雙先發」蘇珩準+鄭宇宙

經典賽／WBC官辦熱身賽 吉田正尚出戰老東家歐力士轟126公尺巨砲

相關新聞

經典賽／中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

世界棒球經典賽明天上演「台日大戰」，先發投手戲碼確定，將由鄭浩均先發，與超級強投山本由伸同場較勁。

經典賽／「勝場越多越有晉級機會」 曾總談明對日本：一樣全力求勝

中華隊在世界棒球經典賽出師不利，想要闖關的難度變得超高，明天馬上又要面對C組最強對手日本隊，總教練曾豪駒對於明天一戰仍下達全力求勝，「賽制就是勝場越多越有機會，前兩名才能晉級。」

經典賽／陳傑憲遭觸身球造成左食指骨裂 醫曝再上場機會

2026年世界棒球經典賽（WBC），台灣今天力抗澳洲以0比3落敗，而中華隊長陳傑憲更在6局上打擊遭觸身球打傷，造成左食指遠端骨裂。台北醫學大學附設醫院運動科教授吳家麟今受訪表示，若手指頭發生骨裂，臨床經驗至少需要4周到6周的時間來癒合，接下來恐難繼續上場。

經典賽／徐若熙預賽不能再上何不滿65球？曾豪駒：考量整體狀況

中華隊今天在世界棒球經典賽首戰踢到鐵板，以0：3輸給澳洲隊，先發投手徐若熙前4局完美壓制，在球數已過50球、未達65球，提前在4局結束啟動換投，總教練曾豪駒表示，考慮的是整體狀況、球速狀況。

經典賽／徐若熙158公里火球封鎖澳洲 日本球迷驚嘆：球質完全不同等級

世界棒球經典賽（WBC）5日在東京巨蛋正式揭開戰幕，C組開幕戰由中華隊對上澳洲。儘管中華隊最終未能拿下勝利，但先發投手徐若熙展現壓倒性投球內容，以4局無失分的表現封鎖澳洲打線，也讓不少日本職棒球迷在社群上直呼驚艷。

經典賽／中華隊超冷打線僅敲3安 林安可不意外澳洲連推3左投

中華隊在世界棒球經典賽首戰打線冷到爆，全場3安打，澳洲隊3左投陣奏效，林安可對於這樣的投手安排認為不意外，輸掉首戰，要迅速調整心情面對明天的比賽。談到日本隊推出山本由伸，林安可說：「不要太在乎對手有多強大，還是要想辦法攻擊、想辦法贏球。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。