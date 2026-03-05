經典賽／中華隊首戰雖敗 徐若熙壓制澳洲令日本球迷驚嘆

在東京巨蛋開幕的世界棒球經典賽（WBC）C組賽事中，中華隊首戰雖最終以0比3敗給澳洲隊，但先發投手「火球男」徐若熙的表現仍成為比賽焦點，尤其在日本球迷間引發熱烈討論。

日媒full-count報導，徐若熙此役主投4局，用53球僅被擊出2支安打，沒有失分，並送出3次三振後退場，展現壓制力十足的投球內容。

擁有最快158公里速球的徐若熙，在首局1出局後雖被敲出一支右外野方向安打，但隨後迅速穩住節奏，成功守住無失分。從第2局開始，他大量運用變化球與速球搭配，使澳洲打線頻頻擊出飛球或滾地球，幾乎難以形成有效攻勢，最後完成4局無失分的優質先發。

徐若熙退場時，雙方仍維持0比0平手，接替登板的陳柏毓在第5局遭澳洲打者柏金斯轟出右中外野2分全壘打，張奕在第7局又被巴札納追加一發陽春砲，最終澳洲以3比0拿下勝利。

這場投球內容讓日本職棒球迷印象深刻。徐若熙在今年休賽季透過中華職棒味全龍的海外移籍制度，引發多支球隊競逐，包括美國職棒大聯盟球隊洛杉磯道奇也曾傳出有意網羅，最終他以3年15億日圓的大型合約加盟福岡軟銀鷹。

這場比賽他展現出被日媒譽為「中華至寶」的實力，不僅讓軟銀球迷期待，也讓日職12個球團的球迷紛紛驚嘆。

不少日本球迷在網路上留言表示，「徐若熙果然是好投手」、「這種球真的感覺打不到」、「如果進入軟銀輪值會非常麻煩」、「他的等級真的完全不一樣」、「原來這個投手新球季會變成我們的隊友嗎」、「光看這場就已經很期待球季了」、「之前只聽說很強，實際看真的誇張」、「軟銀又多了一個怪物投手」，各種驚嘆不斷。

對於日本職棒球迷而言，這場WBC的先發不只是國際賽的亮相，更像是提前見識即將在球季中登板的強力新戰力。即使中華在開幕戰落敗，但徐若熙的投球仍成功讓日本球迷留下深刻印象，也讓外界更加期待他在日本職棒的表現。