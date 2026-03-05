快訊

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

政大會計所入學考試題與補習班雷同 校方估：不影響公平性

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
台日大戰」，先發投手戲碼確定，將由鄭浩均先發。特派記者余承翰／攝影
台日大戰」，先發投手戲碼確定，將由鄭浩均先發。特派記者余承翰／攝影

世界棒球經典賽明天上演「台日大戰」，先發投手戲碼確定，將由鄭浩均先發，與超級強投山本由伸同場較勁。

中華隊今天在首戰以0：3不敵澳洲隊，明天將面臨另一場苦戰，對手是三屆冠軍、上屆霸主日本隊。日本隊很早就暗示、明示由山本由伸扛起此戰，中華隊總教練曾豪駒賽後未對日本媒體亮牌，隨後公告為鄭浩均。

面對C組最強對手日本隊，各國媒體對於是否抓放都有所討論，曾豪駒今天賽後被問到明天對戰日本隊一戰，仍維持一貫的全力求勝度，「賽制就是勝場越多越有機會，前兩名才能晉級，今天失利，明天還是一樣全力以赴，日本是世界排名前面的強隊，我們還是會全力去贏下比賽。」

曾豪駒表示，日本隊有很多好打者、好投手，很多具備大聯盟實力的選手，「明天要碰到他們，我認為大家都是站在場上的球員，就是盡力把最好的東西表現出來。」

經典賽

延伸閱讀

經典賽／「勝場越多越有晉級機會」 曾總談明對日本：一樣全力求勝

經典賽／陳傑憲食指遠端骨裂已打石膏 就醫檢查待後續結果

經典賽／中華隊歷屆掉到5勝13敗 再拚8強門票陷入重大危機

經典賽／對戰前夕…大谷翔平對台灣印象深 讚球迷超熱情

相關新聞

經典賽／中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

世界棒球經典賽明天上演「台日大戰」，先發投手戲碼確定，將由鄭浩均先發，與超級強投山本由伸同場較勁。

經典賽／「勝場越多越有晉級機會」 曾總談明對日本：一樣全力求勝

中華隊在世界棒球經典賽出師不利，想要闖關的難度變得超高，明天馬上又要面對C組最強對手日本隊，總教練曾豪駒對於明天一戰仍下達全力求勝，「賽制就是勝場越多越有機會，前兩名才能晉級。」

經典賽／陳傑憲遭觸身球造成左食指骨裂 醫曝再上場機會

2026年世界棒球經典賽（WBC），台灣今天力抗澳洲以0比3落敗，而中華隊長陳傑憲更在6局上打擊遭觸身球打傷，造成左食指遠端骨裂。台北醫學大學附設醫院運動科教授吳家麟今受訪表示，若手指頭發生骨裂，臨床經驗至少需要4周到6周的時間來癒合，接下來恐難繼續上場。

經典賽／徐若熙預賽不能再上何不滿65球？曾豪駒：考量整體狀況

中華隊今天在世界棒球經典賽首戰踢到鐵板，以0：3輸給澳洲隊，先發投手徐若熙前4局完美壓制，在球數已過50球、未達65球，提前在4局結束啟動換投，總教練曾豪駒表示，考慮的是整體狀況、球速狀況。

經典賽／徐若熙坦言牛棚練投很緊張 賽後了解預賽不能再登板

中華隊今天在世界棒球經典賽首戰0：3不敵澳洲隊，但徐若熙先發4局未失分，退場時0：0，整體表現不錯，他說：「第1局開始全力投球，消耗體能快一點，第3局有點狀況下滑，自己想辦法調整，看如何面對打者。」

經典賽／中華隊超冷打線僅敲3安 林安可不意外澳洲連推3左投

中華隊在世界棒球經典賽首戰打線冷到爆，全場3安打，澳洲隊3左投陣奏效，林安可對於這樣的投手安排認為不意外，輸掉首戰，要迅速調整心情面對明天的比賽。談到日本隊推出山本由伸，林安可說：「不要太在乎對手有多強大，還是要想辦法攻擊、想辦法贏球。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。