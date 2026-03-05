經典賽／中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

世界棒球經典賽明天上演「台日大戰」，先發投手戲碼確定，將由鄭浩均先發，與超級強投山本由伸同場較勁。

中華隊今天在首戰以0：3不敵澳洲隊，明天將面臨另一場苦戰，對手是三屆冠軍、上屆霸主日本隊。日本隊很早就暗示、明示由山本由伸扛起此戰，中華隊總教練曾豪駒賽後未對日本媒體亮牌，隨後公告為鄭浩均。

面對C組最強對手日本隊，各國媒體對於是否抓放都有所討論，曾豪駒今天賽後被問到明天對戰日本隊一戰，仍維持一貫的全力求勝度，「賽制就是勝場越多越有機會，前兩名才能晉級，今天失利，明天還是一樣全力以赴，日本是世界排名前面的強隊，我們還是會全力去贏下比賽。」

曾豪駒表示，日本隊有很多好打者、好投手，很多具備大聯盟實力的選手，「明天要碰到他們，我認為大家都是站在場上的球員，就是盡力把最好的東西表現出來。」