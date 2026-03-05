經典賽／徐若熙158公里火球封鎖澳洲 日本球迷驚嘆：球質完全不同等級

世界棒球經典賽（WBC）5日在東京巨蛋正式揭開戰幕，C組開幕戰由中華隊對上澳洲。儘管中華隊最終未能拿下勝利，但先發投手徐若熙展現壓倒性投球內容，以4局無失分的表現封鎖澳洲打線，也讓不少日本職棒球迷在社群上直呼驚艷。

徐若熙此役以最快158公里的速球為武器，開局雖在1出局後被敲出右外野安打，但隨即穩住陣腳，成功化解危機。進入第2局後，他逐漸增加變化球比例，搭配犀利速球讓澳洲打者頻頻擊出滾地球與飛球出局。最終他投滿4局一共用了53球，只被敲出2支安打，沒有失分，送出3次三振，展現王牌等級壓制力。

徐若熙的表現也立即引發日本球迷關注。這位台灣王牌投手在今年休賽季透過海外轉隊制度離開中華職棒味全龍，吸引多支大聯盟球隊關注，最終選擇與日職福岡軟銀鷹簽下3年15億日圓的大型合約，正式挑戰日本職棒舞台。

這場經典賽開幕戰，也讓日本球迷提前見識到「台灣瑰寶」的實力。不少球迷在網路上留言表示：「徐若熙真的很厲害，這樣的投手加入軟銀輪值會很麻煩」、「他的球質完全是不同等級」、「這位竟然是我們今年的隊友？」、「早就聽說很強，但實際看到還是嚇一跳」、「軟銀又得到一位不得了的投手」，在在顯現球迷對於徐若熙的新賽季表現充滿期待。