快訊

互不相讓？伊朗襲擊波斯灣「美國油輪」當場起火 強調戰時掌控航道

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／徐若熙158公里火球封鎖澳洲 日本球迷驚嘆：球質完全不同等級

聯合新聞網／ 綜合外電報導
徐若熙首戰表現優異。 美聯社
徐若熙首戰表現優異。 美聯社

世界棒球經典賽（WBC）5日在東京巨蛋正式揭開戰幕，C組開幕戰由中華隊對上澳洲。儘管中華隊最終未能拿下勝利，但先發投手徐若熙展現壓倒性投球內容，以4局無失分的表現封鎖澳洲打線，也讓不少日本職棒球迷在社群上直呼驚艷。

徐若熙此役以最快158公里的速球為武器，開局雖在1出局後被敲出右外野安打，但隨即穩住陣腳，成功化解危機。進入第2局後，他逐漸增加變化球比例，搭配犀利速球讓澳洲打者頻頻擊出滾地球與飛球出局。最終他投滿4局一共用了53球，只被敲出2支安打，沒有失分，送出3次三振，展現王牌等級壓制力。

徐若熙的表現也立即引發日本球迷關注。這位台灣王牌投手在今年休賽季透過海外轉隊制度離開中華職棒味全龍，吸引多支大聯盟球隊關注，最終選擇與日職福岡軟銀鷹簽下3年15億日圓的大型合約，正式挑戰日本職棒舞台。

這場經典賽開幕戰，也讓日本球迷提前見識到「台灣瑰寶」的實力。不少球迷在網路上留言表示：「徐若熙真的很厲害，這樣的投手加入軟銀輪值會很麻煩」、「他的球質完全是不同等級」、「這位竟然是我們今年的隊友？」、「早就聽說很強，但實際看到還是嚇一跳」、「軟銀又得到一位不得了的投手」，在在顯現球迷對於徐若熙的新賽季表現充滿期待。

經典賽

相關新聞

經典賽／中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

世界棒球經典賽明天上演「台日大戰」，先發投手戲碼確定，將由鄭浩均先發，與超級強投山本由伸同場較勁。

經典賽／「勝場越多越有晉級機會」 曾總談明對日本：一樣全力求勝

中華隊在世界棒球經典賽出師不利，想要闖關的難度變得超高，明天馬上又要面對C組最強對手日本隊，總教練曾豪駒對於明天一戰仍下達全力求勝，「賽制就是勝場越多越有機會，前兩名才能晉級。」

經典賽／陳傑憲遭觸身球造成左食指骨裂 醫曝再上場機會

2026年世界棒球經典賽（WBC），台灣今天力抗澳洲以0比3落敗，而中華隊長陳傑憲更在6局上打擊遭觸身球打傷，造成左食指遠端骨裂。台北醫學大學附設醫院運動科教授吳家麟今受訪表示，若手指頭發生骨裂，臨床經驗至少需要4周到6周的時間來癒合，接下來恐難繼續上場。

經典賽／徐若熙預賽不能再上何不滿65球？曾豪駒：考量整體狀況

中華隊今天在世界棒球經典賽首戰踢到鐵板，以0：3輸給澳洲隊，先發投手徐若熙前4局完美壓制，在球數已過50球、未達65球，提前在4局結束啟動換投，總教練曾豪駒表示，考慮的是整體狀況、球速狀況。

經典賽／徐若熙坦言牛棚練投很緊張 賽後了解預賽不能再登板

中華隊今天在世界棒球經典賽首戰0：3不敵澳洲隊，但徐若熙先發4局未失分，退場時0：0，整體表現不錯，他說：「第1局開始全力投球，消耗體能快一點，第3局有點狀況下滑，自己想辦法調整，看如何面對打者。」

經典賽／中華隊超冷打線僅敲3安 林安可不意外澳洲連推3左投

中華隊在世界棒球經典賽首戰打線冷到爆，全場3安打，澳洲隊3左投陣奏效，林安可對於這樣的投手安排認為不意外，輸掉首戰，要迅速調整心情面對明天的比賽。談到日本隊推出山本由伸，林安可說：「不要太在乎對手有多強大，還是要想辦法攻擊、想辦法贏球。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。