經典賽／澳洲左投砸陳傑憲遭台灣球迷出征 網感嘆：超級丟臉

聯合新聞網／ 綜合報導
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，隊長陳傑憲遭到觸身球後傷退。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，隊長陳傑憲遭到觸身球後傷退。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

世界棒球經典賽今天點燃戰火，首戰中華隊澳洲交手，「台灣隊長」陳傑憲被觸身球砸退場，賽後竟有許多台灣球迷到澳洲左投奧洛林（Jack O'Loughlin）IG留言出征，奧洛林目前已關閉社群帳號。

許多台灣網友到奧洛林的IG貼文留言區出征，「可悲」、「為什麼要丟我們隊長？可以道歉了吧！」、「需要我教你怎麼投球嗎？」還有台灣網友表示，「台灣人真的有夠精彩，要不要在留言區唱島嶼天光？」

奧洛林目前已關閉IG帳號，但已有理性的台灣網友截圖備份並感嘆，「真的沒有人投觸身球是故意的，每次看到這些人真的覺得超級丟臉。」

事實上，這不是第一次台灣球迷出征國外選手，小熊大物游擊手羅哈斯（Jefferson Rojas）在春訓比賽傳球傳偏，讓台美混血好手龍恩（Jonathon Long）與跑者相撞，導致左手肘受傷退出經典賽，當時羅哈斯的社群帳號湧入大量台灣網友留言謾罵，導致羅哈斯關閉社群帳號。

經典賽／中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

世界棒球經典賽明天上演「台日大戰」，先發投手戲碼確定，將由鄭浩均先發，與超級強投山本由伸同場較勁。

經典賽／「勝場越多越有晉級機會」 曾總談明對日本：一樣全力求勝

中華隊在世界棒球經典賽出師不利，想要闖關的難度變得超高，明天馬上又要面對C組最強對手日本隊，總教練曾豪駒對於明天一戰仍下達全力求勝，「賽制就是勝場越多越有機會，前兩名才能晉級。」

經典賽／陳傑憲遭觸身球造成左食指骨裂 醫曝再上場機會

2026年世界棒球經典賽（WBC），台灣今天力抗澳洲以0比3落敗，而中華隊長陳傑憲更在6局上打擊遭觸身球打傷，造成左食指遠端骨裂。台北醫學大學附設醫院運動科教授吳家麟今受訪表示，若手指頭發生骨裂，臨床經驗至少需要4周到6周的時間來癒合，接下來恐難繼續上場。

經典賽／徐若熙預賽不能再上何不滿65球？曾豪駒：考量整體狀況

中華隊今天在世界棒球經典賽首戰踢到鐵板，以0：3輸給澳洲隊，先發投手徐若熙前4局完美壓制，在球數已過50球、未達65球，提前在4局結束啟動換投，總教練曾豪駒表示，考慮的是整體狀況、球速狀況。

經典賽／徐若熙坦言牛棚練投很緊張 賽後了解預賽不能再登板

中華隊今天在世界棒球經典賽首戰0：3不敵澳洲隊，但徐若熙先發4局未失分，退場時0：0，整體表現不錯，他說：「第1局開始全力投球，消耗體能快一點，第3局有點狀況下滑，自己想辦法調整，看如何面對打者。」

經典賽／中華隊超冷打線僅敲3安 林安可不意外澳洲連推3左投

中華隊在世界棒球經典賽首戰打線冷到爆，全場3安打，澳洲隊3左投陣奏效，林安可對於這樣的投手安排認為不意外，輸掉首戰，要迅速調整心情面對明天的比賽。談到日本隊推出山本由伸，林安可說：「不要太在乎對手有多強大，還是要想辦法攻擊、想辦法贏球。」

