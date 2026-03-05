經典賽／澳洲左投砸陳傑憲遭台灣球迷出征 網感嘆：超級丟臉

世界棒球經典賽今天點燃戰火，首戰中華隊與澳洲交手，「台灣隊長」陳傑憲被觸身球砸退場，賽後竟有許多台灣球迷到澳洲左投奧洛林（Jack O'Loughlin）IG留言出征，奧洛林目前已關閉社群帳號。

許多台灣網友到奧洛林的IG貼文留言區出征，「可悲」、「為什麼要丟我們隊長？可以道歉了吧！」、「需要我教你怎麼投球嗎？」還有台灣網友表示，「台灣人真的有夠精彩，要不要在留言區唱島嶼天光？」

奧洛林目前已關閉IG帳號，但已有理性的台灣網友截圖備份並感嘆，「真的沒有人投觸身球是故意的，每次看到這些人真的覺得超級丟臉。」

事實上，這不是第一次台灣球迷出征國外選手，小熊大物游擊手羅哈斯（Jefferson Rojas）在春訓比賽傳球傳偏，讓台美混血好手龍恩（Jonathon Long）與跑者相撞，導致左手肘受傷退出經典賽，當時羅哈斯的社群帳號湧入大量台灣網友留言謾罵，導致羅哈斯關閉社群帳號。