快訊

美軍基地差2分鐘就完蛋！伊朗轟炸機闖卡達與F-15纏鬥結果曝光

影／對美軍購案事關重大 國民黨主席鄭麗文： 完全尊重黨團的自主

經典賽／「勝場越多越有晉級機會」 曾總談明對日本：一樣全力求勝

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／聯賽場均觀眾僅800人、球員還是兼職 澳洲盼國際賽好表現帶動棒球熱潮

聯合新聞網／ 綜合外電報導
澳洲隊柏金斯敲出兩分砲。特派記者余承翰／東京攝影
澳洲隊柏金斯敲出兩分砲。特派記者余承翰／東京攝影

世界棒球經典賽（WBC）開打之際，各國棒球發展現況也再次受到關注。與日本同處C組的澳洲代表隊近年在國際賽表現不俗，2004年雅典奧運曾奪下銀牌、上屆經典賽擊敗韓國闖進8強，在今年經典賽預賽首戰也完封了中華隊，踏上再次邁進八強的第一步。但在澳洲本土，棒球依然只是相對小眾的運動。對於致力推廣澳洲棒球的人而言，經典賽正是讓更多人看見這項運動的重要舞台。

2月24日，在東京府中市民球場舉行的一場澳洲代表隊與警視廳棒球隊的練習賽現場，日本媒體陸續進入記者席採訪。此時，負責澳洲隊宣傳工作的巴爾納（Eric Balner）忍不住笑說：「現在已經有兩位日本記者了，這比澳洲任何一座棒球場的記者都還多。」

巴爾納坦言，澳洲主流媒體幾乎沒有專門跑棒球線的記者，「很多時候都是我寫好文章，再提供給各家媒體刊登。」這與日本職棒每支球隊都有固定隨隊記者的情況形成鮮明對比。他苦笑說：「如果是板球，媒體一定擠滿整個球場，但棒球就不一樣了。」

在澳洲體壇版圖中，澳式足球、橄欖球以及板球長年佔據主流地位。像墨爾本所在的維多利亞州以澳式足球最為盛行，而雪梨與布里斯本則是橄欖球重鎮。板球則幾乎是全國性的熱門運動。足球、籃球等運動也逐漸受到關注，而棒球的受歡迎程度仍排在這些項目之後。

因此像WBC這樣的國際賽事，對澳洲棒球來說格外重要。巴爾納表示：「這是少數能被主流媒體注意到的機會之一，所以這項賽事對我們來說非常關鍵。」

三年前澳洲隊在WBC歷史性闖進8強後，國內棒球人口從2萬9000人增加到約3萬4000人。巴爾納期待未來能持續成長：「如果下一屆WBC時能突破4萬人，那會非常令人開心。」

澳洲棒球的職業體系同樣仍在發展中。每年冬天舉辦的澳洲棒球聯盟（ABL）吸引不少日本職棒球員前往交流，也培養出一些優秀選手。例如2024年大聯盟選秀狀元巴札納（Travis Bazzana），以及目前效力白襪的米德（Curtis Mead），都是從澳洲體系走向大聯盟的重要例子。

不過在澳洲，許多球員仍必須一邊工作、一邊追逐棒球夢想。巴爾納舉例說：「范斯蒂恩塞爾（Todd Van Steensel）與霍蘭德（Sam Holland）是棒球教練，肯尼利（Tim Kennelly）與韋德（Logan Wade）是消防員，柏金斯（Robbie Perkins）則在德勤當顧問。霍爾（Kieren Hall）是電工、摩根（Cooper Morgan）從事貿易相關等，他們白天工作、晚上訓練，但依然能在國際賽擊敗韓國隊，這真的很不可思議。」

「我希望世界能更了解澳洲棒球，也希望澳洲的媒體與國民能對這支球隊感到興奮。」巴爾納說，「我們的球員是世界級的運動員，但他們不是為了金錢或名氣而打球，而是因為真的熱愛棒球。」

在澳洲職棒聯盟，平均每場比賽的觀眾只有約800人，遠遠比不上大型國際賽動輒5萬人的氣氛，聯賽薪資也沒有很高。「他們從清晨就在球場訓練，那些球場原本甚至只是普通草地，但他們仍努力練習，只為了有一天能在東京巨蛋這樣的舞台擊敗像韓國這樣的強隊。」

從小眾運動到國際舞台，澳洲棒球仍在努力拓展版圖。對巴爾納而言，只要能讓更多人看到球員的努力與熱情，這條推廣棒球的道路就值得持續走下去。

經典賽

相關新聞

經典賽／慘…澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

第六屆世界棒球經典賽今天迎來全球首戰，由「台澳大戰」擔綱，中華隊陷入苦戰，遭到澳洲隊柏金斯（Robbie Perkins）、巴札納（Travis Bazzana）兩轟擊潰，打線受制3任左投，全場只出現3安打，終場以0：3遭到完封，輸得灰頭土臉。

經典賽／「勝場越多越有晉級機會」 曾總談明對日本：一樣全力求勝

中華隊在世界棒球經典賽出師不利，想要闖關的難度變得超高，明天馬上又要面對C組最強對手日本隊，總教練曾豪駒對於明天一戰仍下達全力求勝，「賽制就是勝場越多越有機會，前兩名才能晉級。」

經典賽／陳傑憲遭觸身球造成左食指骨裂 醫曝再上場機會

2026年世界棒球經典賽（WBC），台灣今天力抗澳洲以0比3落敗，而中華隊長陳傑憲更在6局上打擊遭觸身球打傷，造成左食指遠端骨裂。台北醫學大學附設醫院運動科教授吳家麟今受訪表示，若手指頭發生骨裂，臨床經驗至少需要4周到6周的時間來癒合，接下來恐難繼續上場。

經典賽／徐若熙預賽不能再上何不滿65球？曾豪駒：考量整體狀況

中華隊今天在世界棒球經典賽首戰踢到鐵板，以0：3輸給澳洲隊，先發投手徐若熙前4局完美壓制，在球數已過50球、未達65球，提前在4局結束啟動換投，總教練曾豪駒表示，考慮的是整體狀況、球速狀況。

經典賽／徐若熙坦言牛棚練投很緊張 賽後了解預賽不能再登板

中華隊今天在世界棒球經典賽首戰0：3不敵澳洲隊，但徐若熙先發4局未失分，退場時0：0，整體表現不錯，他說：「第1局開始全力投球，消耗體能快一點，第3局有點狀況下滑，自己想辦法調整，看如何面對打者。」

經典賽／中華隊超冷打線僅敲3安 林安可不意外澳洲連推3左投

中華隊在世界棒球經典賽首戰打線冷到爆，全場3安打，澳洲隊3左投陣奏效，林安可對於這樣的投手安排認為不意外，輸掉首戰，要迅速調整心情面對明天的比賽。談到日本隊推出山本由伸，林安可說：「不要太在乎對手有多強大，還是要想辦法攻擊、想辦法贏球。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。