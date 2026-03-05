經典賽／聯賽場均觀眾僅800人、球員還是兼職 澳洲盼國際賽好表現帶動棒球熱潮

世界棒球經典賽（WBC）開打之際，各國棒球發展現況也再次受到關注。與日本同處C組的澳洲代表隊近年在國際賽表現不俗，2004年雅典奧運曾奪下銀牌、上屆經典賽擊敗韓國闖進8強，在今年經典賽預賽首戰也完封了中華隊，踏上再次邁進八強的第一步。但在澳洲本土，棒球依然只是相對小眾的運動。對於致力推廣澳洲棒球的人而言，經典賽正是讓更多人看見這項運動的重要舞台。

2月24日，在東京府中市民球場舉行的一場澳洲代表隊與警視廳棒球隊的練習賽現場，日本媒體陸續進入記者席採訪。此時，負責澳洲隊宣傳工作的巴爾納（Eric Balner）忍不住笑說：「現在已經有兩位日本記者了，這比澳洲任何一座棒球場的記者都還多。」

巴爾納坦言，澳洲主流媒體幾乎沒有專門跑棒球線的記者，「很多時候都是我寫好文章，再提供給各家媒體刊登。」這與日本職棒每支球隊都有固定隨隊記者的情況形成鮮明對比。他苦笑說：「如果是板球，媒體一定擠滿整個球場，但棒球就不一樣了。」

在澳洲體壇版圖中，澳式足球、橄欖球以及板球長年佔據主流地位。像墨爾本所在的維多利亞州以澳式足球最為盛行，而雪梨與布里斯本則是橄欖球重鎮。板球則幾乎是全國性的熱門運動。足球、籃球等運動也逐漸受到關注，而棒球的受歡迎程度仍排在這些項目之後。

因此像WBC這樣的國際賽事，對澳洲棒球來說格外重要。巴爾納表示：「這是少數能被主流媒體注意到的機會之一，所以這項賽事對我們來說非常關鍵。」

三年前澳洲隊在WBC歷史性闖進8強後，國內棒球人口從2萬9000人增加到約3萬4000人。巴爾納期待未來能持續成長：「如果下一屆WBC時能突破4萬人，那會非常令人開心。」

澳洲棒球的職業體系同樣仍在發展中。每年冬天舉辦的澳洲棒球聯盟（ABL）吸引不少日本職棒球員前往交流，也培養出一些優秀選手。例如2024年大聯盟選秀狀元巴札納（Travis Bazzana），以及目前效力白襪的米德（Curtis Mead），都是從澳洲體系走向大聯盟的重要例子。

不過在澳洲，許多球員仍必須一邊工作、一邊追逐棒球夢想。巴爾納舉例說：「范斯蒂恩塞爾（Todd Van Steensel）與霍蘭德（Sam Holland）是棒球教練，肯尼利（Tim Kennelly）與韋德（Logan Wade）是消防員，柏金斯（Robbie Perkins）則在德勤當顧問。霍爾（Kieren Hall）是電工、摩根（Cooper Morgan）從事貿易相關等，他們白天工作、晚上訓練，但依然能在國際賽擊敗韓國隊，這真的很不可思議。」

「我希望世界能更了解澳洲棒球，也希望澳洲的媒體與國民能對這支球隊感到興奮。」巴爾納說，「我們的球員是世界級的運動員，但他們不是為了金錢或名氣而打球，而是因為真的熱愛棒球。」

在澳洲職棒聯盟，平均每場比賽的觀眾只有約800人，遠遠比不上大型國際賽動輒5萬人的氣氛，聯賽薪資也沒有很高。「他們從清晨就在球場訓練，那些球場原本甚至只是普通草地，但他們仍努力練習，只為了有一天能在東京巨蛋這樣的舞台擊敗像韓國這樣的強隊。」

從小眾運動到國際舞台，澳洲棒球仍在努力拓展版圖。對巴爾納而言，只要能讓更多人看到球員的努力與熱情，這條推廣棒球的道路就值得持續走下去。