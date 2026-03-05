經典賽／未失投卻被選秀狀元開轟 張奕坦言心情不是很好

中華隊今天在經典賽首戰動用5名投手，以0：3不敵澳洲隊，張奕後援1.1局失1分，7局下被巴札納（Travis Bazzana）轟出陽春砲，他在賽後坦言：「被第一指名選手轟出全壘打，心情不是很好。」

張奕6局下兩出局滿壘時登板，只投兩球化解危機，7局下1出局後，被大聯盟2024年選秀狀元巴札納轟出右外野全壘打，中華隊變成落後3分，落後到比賽結束。

張奕投出94英里外角速球被開轟，他表示，這顆球沒有失投，打者的球棒「有折到」還是出去，這是對方厲害，面對接下來兩名打者，一球一球解決掉是最大收穫。

比起世界12強棒球賽，張奕認為經典賽強度沒有太大差別，本屆賽事初登板面對滿壘局面是很大經驗，很享受當下感覺。

中華隊在經典賽首戰，東京巨蛋湧進40523名觀眾，幾乎都是台灣球迷，他說：「非常感動，賽前列隊看到滿場、聽到國歌，對我來說是很大動力。」

中華隊不敵澳洲隊，挑戰八強門票壓力更大，張奕表示，不會當做壓力，而是第一場輸了還有3場，每天把本分做好、相信隊友接下來比賽不只自己，全隊都有贏球決心。