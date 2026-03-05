經典賽／宋晟睿五星級守備美技 開心享受爆滿台灣球迷歡呼

中華隊今天在經典賽首戰0：3不敵澳洲隊，6局上陳傑憲被93.6英里速球直擊手部退場，由宋晟睿接替跑壘，下半局擔任右外野手，立刻演出五星級守備美技，在界外區完成高水準接殺，獲得滿場歡呼，他說：「有聽到球迷的聲音，很享受，專注在自己身上，把每顆球、每個play做好。」

澳洲4棒霍爾（Alex Hall）6局下面對中華隊後援投手孫易磊，把84.4英里變速球打向右外野，宋晟睿往界外區衝刺，看準落點用滑接方式完成接殺，東京巨蛋中外野大螢幕也秀出「great play」的大字。

宋晟睿表示，了解自己的工作，上去就是準備好好好享受，把每個play確實接好，教練團賦予的任務是在比賽後半段，隨時做好準備。

他說：「這個高飛球打出來，一開始有點看不太到，球和天花板的顏色很像，過程就是先衝，再觀察球的位置在那裡，而且剛好落在線邊，用滑壘方式比較安全。」

東京巨蛋這場比賽湧進40523名觀眾，幾乎都是台灣球迷，宋晟睿生涯首次參加經典賽，他表示， 這次比賽會碰到更強大的隊伍，當下很享受，每顆球確實做好。