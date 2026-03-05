經典賽／中華隊超冷打線僅敲3安 林安可不意外澳洲連推3左投

中華隊在世界棒球經典賽首戰打線冷到爆，全場3安打，澳洲隊3左投陣奏效，林安可對於這樣的投手安排認為不意外，輸掉首戰，要迅速調整心情面對明天的比賽。談到日本隊推出山本由伸，林安可說：「不要太在乎對手有多強大，還是要想辦法攻擊、想辦法贏球。」

中華隊今天以0：3不敵澳洲隊，打線敲出3安打，分別是第4局張育成、第6局林安可、第9局吉利吉撈．鞏冠，攻勢難以串聯。

澳洲隊以3位左投各投3局，成功封鎖中華隊，林安可對於澳洲隊的投手出牌認為不意外，「應該說預料之中，他們主力中繼也是左投居多。」

中華隊從敗仗開局，晉級之路難度變高，林安可說這場比賽已經結束，「就是調整好心情面對接下來的比賽，畢竟比賽已經結束了，做好現階段該做的事，調整好心情，準備面對接下來的比賽。」他說相信全隊都知道眼下要專心在明天的比賽。

中華隊明天的對手不是別人，就是三屆冠軍日本武士，而且將是面對超級強投山本由伸。林安可說：「做好功課應戰，因為不管對到誰都是要打，不要太在乎對手有多強大，還是要想辦法攻擊、想辦法贏球。」