經典賽／陳傑憲遭觸身球造成左食指骨裂 醫曝再上場機會

2026年世界棒球經典賽（WBC），台灣今天力抗澳洲以0比3落敗，而中華隊長陳傑憲更在6局上打擊遭觸身球打傷，造成左食指遠端骨裂。台北醫學大學附設醫院運動科教授吳家麟今受訪表示，若手指頭發生骨裂，臨床經驗至少需要4周到6周的時間來癒合，接下來恐難繼續上場。

今上午全民瘋棒球，不過陳傑憲遭觸身球打傷，造成左食指遠端骨裂，當下他的臉部表情非常痛苦，隨後也脫下手套被隊友攙扶離開場上。

吳家麟說，手指其實癒合算快，至少4至6周才會完全痊癒。過往的經驗若有出現骨折移位的狀況，就要稍微固定。若比較嚴重的骨折移位，就要看會不會影響到關節，嚴重者需要手術治療，或可能要打鋼釘或鋼板，但再怎麼樣，最快4周才會恢復。

至於外界關心明天還有賽事能否上場，吳家麟說，很有可能無法上場，因為要看有沒有影響到他的發力，如果受到影響的話，「可能就沒辦法」。

吳家麟表示，現代社會少有人會有手指受傷的狀況，不像以前是在工廠工作較容易出現手指受傷，現代大部分都屬於摔倒或是運動傷害等情況，假若受傷就需要冰敷並趕快固定。