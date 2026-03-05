快訊

美軍基地差2分鐘就完蛋！伊朗轟炸機闖卡達與F-15纏鬥結果曝光

影／對美軍購案事關重大 國民黨主席鄭麗文： 完全尊重黨團的自主

經典賽／「勝場越多越有晉級機會」 曾總談明對日本：一樣全力求勝

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／陳傑憲遭觸身球造成左食指骨裂 醫曝再上場機會

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
陳傑憲挨觸身球退場。特派記者余承翰／攝影
陳傑憲挨觸身球退場。特派記者余承翰／攝影

2026年世界棒球經典賽（WBC），台灣今天力抗澳洲以0比3落敗，而中華隊長陳傑憲更在6局上打擊遭觸身球打傷，造成左食指遠端骨裂。台北醫學大學附設醫院運動科教授吳家麟今受訪表示，若手指頭發生骨裂，臨床經驗至少需要4周到6周的時間來癒合，接下來恐難繼續上場。

今上午全民瘋棒球，不過陳傑憲遭觸身球打傷，造成左食指遠端骨裂，當下他的臉部表情非常痛苦，隨後也脫下手套被隊友攙扶離開場上。

吳家麟說，手指其實癒合算快，至少4至6周才會完全痊癒。過往的經驗若有出現骨折移位的狀況，就要稍微固定。若比較嚴重的骨折移位，就要看會不會影響到關節，嚴重者需要手術治療，或可能要打鋼釘或鋼板，但再怎麼樣，最快4周才會恢復。

至於外界關心明天還有賽事能否上場，吳家麟說，很有可能無法上場，因為要看有沒有影響到他的發力，如果受到影響的話，「可能就沒辦法」。

吳家麟表示，現代社會少有人會有手指受傷的狀況，不像以前是在工廠工作較容易出現手指受傷，現代大部分都屬於摔倒或是運動傷害等情況，假若受傷就需要冰敷並趕快固定。

經典賽 陳傑憲

延伸閱讀

經典賽／陳傑憲食指遠端骨裂已打石膏 就醫檢查待後續結果

經典賽／陳傑憲手指被觸身球打到痛苦跪地 日本球迷不忍：拜託別骨折

經典賽／承擔首戰輸球責任 曾豪駒：今天的失敗要趕快忘記

經典賽／慘…澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

相關新聞

經典賽／慘…澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

第六屆世界棒球經典賽今天迎來全球首戰，由「台澳大戰」擔綱，中華隊陷入苦戰，遭到澳洲隊柏金斯（Robbie Perkins）、巴札納（Travis Bazzana）兩轟擊潰，打線受制3任左投，全場只出現3安打，終場以0：3遭到完封，輸得灰頭土臉。

經典賽／「勝場越多越有晉級機會」 曾總談明對日本：一樣全力求勝

中華隊在世界棒球經典賽出師不利，想要闖關的難度變得超高，明天馬上又要面對C組最強對手日本隊，總教練曾豪駒對於明天一戰仍下達全力求勝，「賽制就是勝場越多越有機會，前兩名才能晉級。」

經典賽／陳傑憲遭觸身球造成左食指骨裂 醫曝再上場機會

2026年世界棒球經典賽（WBC），台灣今天力抗澳洲以0比3落敗，而中華隊長陳傑憲更在6局上打擊遭觸身球打傷，造成左食指遠端骨裂。台北醫學大學附設醫院運動科教授吳家麟今受訪表示，若手指頭發生骨裂，臨床經驗至少需要4周到6周的時間來癒合，接下來恐難繼續上場。

經典賽／徐若熙預賽不能再上何不滿65球？曾豪駒：考量整體狀況

中華隊今天在世界棒球經典賽首戰踢到鐵板，以0：3輸給澳洲隊，先發投手徐若熙前4局完美壓制，在球數已過50球、未達65球，提前在4局結束啟動換投，總教練曾豪駒表示，考慮的是整體狀況、球速狀況。

經典賽／徐若熙坦言牛棚練投很緊張 賽後了解預賽不能再登板

中華隊今天在世界棒球經典賽首戰0：3不敵澳洲隊，但徐若熙先發4局未失分，退場時0：0，整體表現不錯，他說：「第1局開始全力投球，消耗體能快一點，第3局有點狀況下滑，自己想辦法調整，看如何面對打者。」

經典賽／中華隊超冷打線僅敲3安 林安可不意外澳洲連推3左投

中華隊在世界棒球經典賽首戰打線冷到爆，全場3安打，澳洲隊3左投陣奏效，林安可對於這樣的投手安排認為不意外，輸掉首戰，要迅速調整心情面對明天的比賽。談到日本隊推出山本由伸，林安可說：「不要太在乎對手有多強大，還是要想辦法攻擊、想辦法贏球。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。