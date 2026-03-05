經典賽／古巴主審「好球帶變形」 美棒球網紅痛批：太離譜了

世界棒球經典賽今天點燃戰火，全球首戰由中華隊對上澳洲隊，美國棒球網紅「Talkin’Jake」在社群平台發文痛批好球帶。

比賽前段，許多進入好球帶3號位的球被判定為壞球，左右兩邊的偏外角球路被判定為好球，主審的好球帶讓球迷看得一頭霧水。

對此，美國棒球網紅Talkin’Jake發文寫道，「這位經典賽主審好壞球判定正確率只有50%，真是太離譜了！」

網友們紛紛在貼文底下留言，「裁判真的很爛」、「這是我很久以來看過最糟糕的主審判決之一」、「沒有ABS（電子好球帶）讓情況更糟」。

儘管大聯盟今年將引進電子好球帶挑戰系統，但尚未在經典賽實施。今天主審是古巴籍的培洛塔（Omar Peralta）。