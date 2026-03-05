聽新聞
經典賽／古巴主審「好球帶變形」 美棒球網紅痛批：太離譜了
世界棒球經典賽今天點燃戰火，全球首戰由中華隊對上澳洲隊，美國棒球網紅「Talkin’Jake」在社群平台發文痛批好球帶。
比賽前段，許多進入好球帶3號位的球被判定為壞球，左右兩邊的偏外角球路被判定為好球，主審的好球帶讓球迷看得一頭霧水。
對此，美國棒球網紅Talkin’Jake發文寫道，「這位經典賽主審好壞球判定正確率只有50%，真是太離譜了！」
網友們紛紛在貼文底下留言，「裁判真的很爛」、「這是我很久以來看過最糟糕的主審判決之一」、「沒有ABS（電子好球帶）讓情況更糟」。
儘管大聯盟今年將引進電子好球帶挑戰系統，但尚未在經典賽實施。今天主審是古巴籍的培洛塔（Omar Peralta）。
No ABS in the World Baseball Classic already on display— Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 5, 2026
Catcher apologizes to the umpire after he was about to throw the baseball around the diamond. Curtis Mead records the first hit of the WBC on the next pitch https://t.co/joX8n1lMTv pic.twitter.com/pC9RZlzpRs
