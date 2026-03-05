經典賽／「勝場越多越有晉級機會」 曾總談明對日本：一樣全力求勝

中華隊在世界棒球經典賽出師不利，想要闖關的難度變得超高，明天馬上又要面對C組最強對手日本隊，總教練曾豪駒對於明天一戰仍下達全力求勝，「賽制就是勝場越多越有機會，前兩名才能晉級。」

中華隊在本屆賽程要連打4天，今天以0：3輸給澳洲隊，此役共用5位投手，除了先發投手徐若熙投53球，預賽已經無法再上外，其他4人都未滿30球，明天仍能待命。

面對C組最強對手日本隊，各國媒體對於是否抓放都有所討論，曾豪駒今天賽後被問到明天對戰日本隊一戰，仍維持一貫的全力求勝度，「賽制就是勝場越多越有機會，前兩名才能晉級，今天失利，明天還是一樣全力以赴，日本是世界排名前面的強隊，我們還是會全力去贏下比賽。」

曾豪駒表示，日本隊有很多好打者、好投手，很多具備大聯盟實力的選手，「明天要碰到他們，我認為大家都是站在場上的球員，就是盡力把最好的東西表現出來。」