快訊

美軍基地差2分鐘就完蛋！伊朗轟炸機闖卡達與F-15纏鬥結果曝光

影／對美軍購案事關重大 國民黨主席鄭麗文： 完全尊重黨團的自主

經典賽／「勝場越多越有晉級機會」 曾總談明對日本：一樣全力求勝

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／「勝場越多越有晉級機會」 曾總談明對日本：一樣全力求勝

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，總教練曾豪駒。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，總教練曾豪駒。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊在世界棒球經典賽出師不利，想要闖關的難度變得超高，明天馬上又要面對C組最強對手日本隊，總教練曾豪駒對於明天一戰仍下達全力求勝，「賽制就是勝場越多越有機會，前兩名才能晉級。」

中華隊在本屆賽程要連打4天，今天以0：3輸給澳洲隊，此役共用5位投手，除了先發投手徐若熙投53球，預賽已經無法再上外，其他4人都未滿30球，明天仍能待命。

面對C組最強對手日本隊，各國媒體對於是否抓放都有所討論，曾豪駒今天賽後被問到明天對戰日本隊一戰，仍維持一貫的全力求勝度，「賽制就是勝場越多越有機會，前兩名才能晉級，今天失利，明天還是一樣全力以赴，日本是世界排名前面的強隊，我們還是會全力去贏下比賽。」

曾豪駒表示，日本隊有很多好打者、好投手，很多具備大聯盟實力的選手，「明天要碰到他們，我認為大家都是站在場上的球員，就是盡力把最好的東西表現出來。」

經典賽 曾豪駒

延伸閱讀

經典賽／承擔首戰輸球責任 曾豪駒：今天的失敗要趕快忘記

經典賽／中華隊歷屆掉到5勝13敗 再拚8強門票陷入重大危機

經典賽／徐若熙扛首戰有實績背書 曾總自己就當過苦主

經典賽／首戰即決戰！中華隊今戰澳洲 徐若熙先發

相關新聞

經典賽／慘…澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

第六屆世界棒球經典賽今天迎來全球首戰，由「台澳大戰」擔綱，中華隊陷入苦戰，遭到澳洲隊柏金斯（Robbie Perkins）、巴札納（Travis Bazzana）兩轟擊潰，打線受制3任左投，全場只出現3安打，終場以0：3遭到完封，輸得灰頭土臉。

經典賽／陳傑憲食指遠端骨裂已打石膏 就醫檢查待後續結果

中華隊在世界棒球經典賽首戰以0：3輸給澳洲隊，隊長陳傑憲的傷勢有待觀察，總教練曾豪駒賽後表示，「目前隊醫一直在追蹤，等他消腫後，明天再來評估。」

經典賽／熟悉的投捕搭檔「見招拆招」 徐若熙用變化球壓制澳洲

扛起中華隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）的先發重擔，徐若熙今天對澳洲隊繳出色的表現，主投4局無失分，和他最熟悉的搭檔蔣少宏「見招拆招」，壓制對手的打線，但他退場後中華隊沒能守住局面，終場以0：3吞敗。

經典賽／承擔首戰輸球責任 曾豪駒：今天的失敗要趕快忘記

中華隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）首戰出師不利，挨了澳洲隊的兩發全壘打，加上打線全場僅出現3支零星安打，終場以0：3遭到完封，總教練曾豪駒擔起輸球的責任，也希望選手們能盡快調整過來。

經典賽／中華隊歷屆掉到5勝13敗 再拚8強門票陷入重大危機

中華隊今天在世界棒球經典賽開幕戰打擊不振，面對澳洲隊3名左投，全場只有3支安打，比對手少4支，終場以0：3落敗，爭取隊史第2次8強門票陷入重大危機。

經典賽／世界第2台灣不敵第11澳洲 日媒：12強冠軍意外「黑星」開局

中華隊今天在世界棒球經典賽首戰以0：3慘遭澳洲完封，日媒《體育報知》以「12強冠軍意外以黑星（敗戰）開局」為題報導。 中華隊2024年世界棒球12強賽擊敗日本奪冠，因此本屆經典賽備受日本警戒。台灣球

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。