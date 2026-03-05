經典賽／祭3左投鎖死中華隊 澳洲教頭：投手調度有按計畫進行

賽前宣稱已把中華隊摸透透，澳洲隊今天在比賽場上確實有招，祭出3任左投各投3局，讓中華隊打者毫無辦法，總教練尼爾森（Dave Nilsson）賽後也說，今天的投手出牌，就是按照賽前擬定的計畫完美執行。

澳洲隊以3：0擊敗中華隊，在世界棒球經典賽首戰拿下勝利，柏金斯（Robbie Perkins）、巴札納（Travis Bazzana）兩轟，加上3任左投威爾斯（Alex Wells）、奧洛林（Jack O'Loughlin）、甘迺迪（Jon Kennedy）各自完成3局無失分，打下一場漂亮的勝仗。

大聯盟選秀狀元巴札納首次挑戰經典賽，備受外界關注，今天也展現行雲流水的守備，打擊上貢獻一發擴大優勢的陽春砲，尼爾森表示，「第七局巴札納那一分，讓我們心態放鬆很多，守備上也做得很好，這是巴札納的第一場國家隊比賽，這場比賽對我們意義重大。」

澳洲隊賽前自信表態，已經充分掌握中華隊所有球員情蒐，有信心可以打出一場精彩的比賽，今天端出「左投連線」，完全封鎖中華隊打線，全場僅出現3安打。

尼爾森表示，今天的投手調度就是按照計畫進行，威爾斯今天的控球非常好，無法再奢求更好的表現，「他的表現應證了我們整體水準的提升，面對強隊也沒有畏縮，這點讓我們非常欣慰。」澳洲隊在9局上面對中華隊得點圈危機，當下是否考慮換投？尼爾森對此回應，自己本來是期待三上三下收尾，但面對中華隊，確實很難輕易結束比賽，「雖然有考慮過是否換投，但賽前就制定讓他投到完，感覺對方也還沒有掌握到他的球路。」

中華隊總教練曾豪駒對於澳洲隊3位左投輪番登場，認為關鍵還是在於自家打者是否有依照自己想法果斷出棒，「這是我們該檢討的，要說接下來怎麼面對左投，應該要說怎麼專注面對明天的投手，怎樣有好的串聯，這是我們目前要想的。」