經典賽／徐若熙坦言牛棚練投很緊張 賽後了解預賽不能再登板

中華隊今天在世界棒球經典賽首戰0：3不敵澳洲隊，但徐若熙先發4局未失分，退場時0：0，整體表現不錯，他說：「第1局開始全力投球，消耗體能快一點，第3局有點狀況下滑，自己想辦法調整，看如何面對打者。」

徐若熙用速球搭配變速球、滑球、曲球、卡特球，最快球速飆到95.4英里（153.5公里）；他用53球完成4局任務，面對14人次被揮出兩支安打，投出3次三振、未有保送，完成經典賽預賽唯一先發任務。

中華隊離開東京巨蛋前，徐若熙談到「有可能是自己在預賽唯一一場比賽」，但他的單場用球數超過50球，這是大會規定上限，預賽階段不能再出賽，除非中華隊拚進八強才能再登板。

談到今天狀況，徐若熙表示，在可控制狀況內，用比較多變化球，情蒐分析澳洲隊打者打直球比較多，自己又有投球限制，儘量用比較精簡方式投球。

面對第一場關鍵大賽，徐若熙坦言牛棚練投很緊張，短期賽事換投速度也比較快，他說：「經典賽層級當然比較高，對每一球品質要更了解才行，不能只投直球，這沒有用。」

至於站上東京巨蛋投手丘，他也強調沒有特別感覺，投好比賽內容最重要。