經典賽／嘉市700球迷雨中應援中華隊 首戰輸球球迷難過

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC）上午開打，中華隊在去年資格賽順利取得晉級門票後，再度踏上經典賽舞台，重新點燃全台棒球熱潮。嘉市政府特別在中正公園規畫「來嘉應援贏戰世界」戶外轉播活動，以大型螢幕同步直播賽事，邀請市民一起為中華隊加油打氣。圖／嘉市府提供
2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC），上午11時開打，中華隊在去年資格賽順利取得晉級門票後，再度踏上經典賽舞台，重新點燃全台棒球熱潮。嘉市政府特別在中正公園規畫「來嘉應援贏戰世界」戶外轉播活動，以大型螢幕同步直播賽事，邀請市民一起為中華隊加油打氣。

雖然賽事時間在平日中午，且天候陰雨，但仍澆不熄球迷的熱情，現場湧入超過700名球迷到場觀賽，氣氛熱烈。副市長林瑞彥、教育處長郭添財到場與民眾

一同觀戰，帶領大家為遠在東京出戰的中華隊球員加油應援。

比賽開局後，球迷隨著每一球攻守情勢情緒起伏，現場不時傳出整齊吶喊聲，為中華隊越洋助陣。當中華隊打出攻勢時，更引發全場歡呼與掌聲，展現濃厚的棒球熱情。雖然此役最終中華隊惜敗澳洲，但球迷仍相互鼓勵，期待球隊在接下來的賽事中再接再厲。

轉播活動，教育處細心規畫融入象徵中華隊紅白藍三色遮陽棚，提供400吋大螢幕直播外，現場限量發送加油棒、應援毛巾及飲料，並特別邀請職棒統一獅專業應援團隊進行現場帶動，包括專業主持人、應援團長及5位UNIGIRLS啦啦隊員，共同炒熱氣氛及辦理有獎徵答活動，現場氣氛不輸東京比賽現場，相當熱烈

市府表示，為了讓更多民眾一起感受經典賽的熱血氛圍，市府將持續在中正公園辦理賽事轉播活動，邀請球迷到場共同為中華隊應援。後續轉播場次：6日（周五）晚間6時，日本對中華隊；7日（周六）上午11時，中華隊對捷克；8日（周日）上午11時，中華隊對韓國。

2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC）上午開打，中華隊在去年資格賽順利取得晉級門票後，再度踏上經典賽舞台，重新點燃全台棒球熱潮。嘉市政府特別在中正公園規畫「來嘉應援贏戰世界」戶外轉播活動，以大型螢幕同步直播賽事，副市長林瑞彥、教育處長郭添財到場與民眾</p><!--8--><p> 一同觀戰。圖／嘉市府提供
2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC）上午開打，中華隊在去年資格賽順利取得晉級門票後，再度踏上經典賽舞台，重新點燃全台棒球熱潮。嘉市政府特別在中正公園規畫「來嘉應援贏戰世界」戶外轉播活動，以大型螢幕同步直播賽事，副市長林瑞彥、教育處長郭添財到場與民眾

一同觀戰。圖／嘉市府提供

經典賽／慘…澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

第六屆世界棒球經典賽今天迎來全球首戰，由「台澳大戰」擔綱，中華隊陷入苦戰，遭到澳洲隊柏金斯（Robbie Perkins）、巴札納（Travis Bazzana）兩轟擊潰，打線受制3任左投，全場只出現3安打，終場以0：3遭到完封，輸得灰頭土臉。

經典賽／「勝場越多越有晉級機會」 曾總談明對日本：一樣全力求勝

中華隊在世界棒球經典賽出師不利，想要闖關的難度變得超高，明天馬上又要面對C組最強對手日本隊，總教練曾豪駒對於明天一戰仍下達全力求勝，「賽制就是勝場越多越有機會，前兩名才能晉級。」

經典賽／陳傑憲遭觸身球造成左食指骨裂 醫曝再上場機會

2026年世界棒球經典賽（WBC），台灣今天力抗澳洲以0比3落敗，而中華隊長陳傑憲更在6局上打擊遭觸身球打傷，造成左食指遠端骨裂。台北醫學大學附設醫院運動科教授吳家麟今受訪表示，若手指頭發生骨裂，臨床經驗至少需要4周到6周的時間來癒合，接下來恐難繼續上場。

經典賽／徐若熙預賽不能再上何不滿65球？曾豪駒：考量整體狀況

中華隊今天在世界棒球經典賽首戰踢到鐵板，以0：3輸給澳洲隊，先發投手徐若熙前4局完美壓制，在球數已過50球、未達65球，提前在4局結束啟動換投，總教練曾豪駒表示，考慮的是整體狀況、球速狀況。

經典賽／徐若熙坦言牛棚練投很緊張 賽後了解預賽不能再登板

中華隊今天在世界棒球經典賽首戰0：3不敵澳洲隊，但徐若熙先發4局未失分，退場時0：0，整體表現不錯，他說：「第1局開始全力投球，消耗體能快一點，第3局有點狀況下滑，自己想辦法調整，看如何面對打者。」

經典賽／中華隊超冷打線僅敲3安 林安可不意外澳洲連推3左投

中華隊在世界棒球經典賽首戰打線冷到爆，全場3安打，澳洲隊3左投陣奏效，林安可對於這樣的投手安排認為不意外，輸掉首戰，要迅速調整心情面對明天的比賽。談到日本隊推出山本由伸，林安可說：「不要太在乎對手有多強大，還是要想辦法攻擊、想辦法贏球。」

