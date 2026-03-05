經典賽／徐若熙預賽不能再上何不滿65球？曾豪駒：考量整體狀況

中華隊今天在世界棒球經典賽首戰踢到鐵板，以0：3輸給澳洲隊，先發投手徐若熙前4局完美壓制，在球數已過50球、未達65球，提前在4局結束啟動換投，總教練曾豪駒表示，考慮的是整體狀況、球速狀況。

徐若熙扛起首戰先發，先發4局僅被敲2安打、無失分，送出3次三振。

0：0局面在徐若熙退場後出現變化，陳柏毓5局下接手，以觸身球開局，再被柏金斯掃出兩分砲；張奕第6局拆掉孫易磊留下的滿壘危機，卻在7局下續投遭守護者隊狀元巴札納敲出陽春砲。

曾豪駒指出，徐若熙前四局壓制不錯，而此戰的「第二位先發投手」陳柏毓是一開始就設定好，「一開始觸身球，後續失投被掌握。」

經典賽會規定首輪最多單場65球，投滿50球則需強制休4天，徐若熙已過50球，確定預賽無法再上，但尚未達65球，未續投是否有什麼考量或軟銀隊的限制？曾豪駒解釋，徐若熙的球數限制就是大會限制，當下考慮的是整體狀況，「這是第一場比賽，每局都有跟他確認狀況，第四局時打線已到第二輪，包括整體速度表現都會去思考，當下判斷四局結束後直接換投。」