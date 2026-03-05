經典賽圖輯／中華隊首戰打線遭封鎖 0：3不敵澳洲隊

2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首戰澳洲隊打線遭到封鎖，雖然先發投手徐若熙4局僅被敲2安打、無失分，但打線僅有張育成、林安可、吉力吉撈‧鞏冠各敲出一支安打，終場中華隊以0：3不敵澳洲隊。

2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，由徐若熙擔任先發投手。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場以0：3不敵澳洲隊。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，投手陳柏毓挨轟。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽今天開打，澳洲隊首場比賽以3：0擊敗中華隊，賽後在場中慶祝。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，澳洲隊巴札納（Travis Bazzana）敲出陽春全壘打。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽今天開打，澳洲隊首場比賽以3：0擊敗中華隊，賽後在場中慶祝。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，將因傷退賽的「龍仔」（Jonathon Long）與李灝宇球衣掛在休息室。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，張育成敲出全隊第一支安打。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，張育成9局上利用高飛犧牲打撲上三壘。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，吉力吉撈‧鞏冠（左）9局上代打敲出安打。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，由徐若熙擔任先發投手。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，隊長陳傑憲遭到觸身球後傷退。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，啦啦隊在場邊帶動氣氛為球員加油。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，台北混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）獲得四壞球保送，但也吞下三次三振。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場以0：3不敵澳洲隊。特派記者余承翰／東京攝影

中華隊開路先鋒費爾柴德。特派記者余承翰／東京攝影

2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，由徐若熙擔任先發投手。特派記者余承翰／東京攝影