經典賽／我開轟為何沒人歡呼？巴札納一轟變「東京圖書館」心生納悶

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
澳洲隊巴札納敲出陽春砲。特派記者余承翰／攝影
澳洲隊巴札納敲出陽春砲。特派記者余承翰／攝影

澳洲隊兩轟把東京巨蛋變成東京圖書館，效力守護者隊的狀元郎、澳洲隊二壘手巴札納（Travis Bazzana）第七局敲陽春砲，賽後神情生動還原當下的心境轉折，「感覺我讓全場都沉默了。」

澳洲隊今天以3：0擊敗中華隊，柏金斯（Robbie Perkins）第5局敲兩分砲，巴札納第7局敲陽春砲，眼看剩下局數不多，這一轟讓幾乎擠爆全場的台灣球迷頓時靜默。

談到這一發擴大優勢的全壘打，巴札納說得眉開眼笑，「我打出全壘打時，感覺到全場都沉默了，我那時在想，為什麼我打出全壘打，卻沒有人歡呼？後來就懂了。」巴札納誇讚自家3任投手表現出色，柏金斯的全壘打也價值連城，把氣勢拉到澳洲隊這邊，謙稱自己只是錦上添花、趁勝追擊。

澳洲隊首戰撂倒12強冠軍隊，外界視為「爆冷」，柏金斯對此表示，「我們今天可以贏，就是展現出實力帶來的結果，並沒有哪隊更強、哪隊更弱。」巴札納則說，中華隊確實是難纏的對手，「但我們也有兩個前大聯盟球員，第三個投手（Jon Kennedy）也是出色的投手，我很感謝他們是我的隊友，隊上也有很多像我們這樣的年輕球員。」

巴札納在東京巨蛋出賽，圓兒時的夢，他說從小看澳洲隊打經典賽、12強賽，「看過他們在東京巨蛋打球，日本球迷、氛圍、環境透過電視留下印象，雖然決賽是在邁阿密，但對我來說東京巨蛋才是聖地，在這裡打球是我從小的夢想。」

世界棒球經典賽（WBC）經典賽C組預賽台灣隊首戰在日本東京巨蛋與澳洲交手，澳洲隊巴札納（Travis Bazzana）（中左）7局下轟出陽春砲。中央社記者王騰毅東京攝 115年3月5日 中央通訊社
世界棒球經典賽（WBC）經典賽C組預賽台灣隊首戰在日本東京巨蛋與澳洲交手，澳洲隊巴札納（Travis Bazzana）（中左）7局下轟出陽春砲。中央社記者王騰毅東京攝 115年3月5日 中央通訊社

2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，澳洲隊巴札納（Travis Bazzana）敲出陽春全壘打。特派記者余承翰／東京攝影</p><!--7--><p> 余承翰
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，澳洲隊巴札納（Travis Bazzana）敲出陽春全壘打。特派記者余承翰／東京攝影

余承翰

經典賽

