經典賽／早有預期東蛋會變台灣主場 澳洲教頭：前年12強已提供經驗

澳洲隊在世界棒球經典賽首戰就震撼12強冠軍球隊，讓有如台灣主場的東京巨蛋數度寂靜，澳洲隊總教練尼爾森透露，對於這樣的場面早有預期，而2024年世界棒球經典賽在台北大巨蛋出賽，為今天的比賽提供了參考。

中華隊此次從東京巨蛋展開經典賽征程，雖是異國出戰，場內卻是爆滿的台灣球迷，台式應援響徹全場，儼然把東京巨蛋變成台北大巨蛋，熱鬧氣氛卻隨著比賽走向越來越不妙，音量愈來愈小。

澳洲隊以3：0擊敗中華隊賽後，尼爾森透露，2023年經典賽晉級八強，對澳洲隊有重要意義，加上2024年在台北大巨蛋出賽12強賽，「那裡也是完全客場氛圍，今天也有點類似，這些經驗為我們今天的比賽提供了參考。」

此戰吸引4萬人到場，幾乎全是台灣球迷，尼爾森並不意外，「我對這件事並不驚訝，無論是台灣或日本，都是棒球氛圍很好的地方，台日距離不遠，賽前我就覺得會有很多台灣球迷，在這樣的氛圍下，可以先得分是很重要的，後來追加這一分也很及時。」