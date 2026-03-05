快訊

經典賽／台灣「文東珠」換下後就被轟 韓媒提中華仍未能打破首戰輸球魔咒

聯合新聞網／ 綜合報導
韓媒指中華隊仍未能打破WBC首戰輸球魔咒。。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
中華隊今天在世界棒球經典賽首戰以0：3慘遭澳洲完封，有韓媒以「台灣文東珠一換下澳洲火力全開」為題報導，其中「台灣文東珠」指的就是徐若熙，至於韓媒《文化日報》則強調，「台灣再次未打破WBC首戰不勝魔咒」。

韓國視中華隊為本屆經典賽重要假想敵，因此也相當關注中華隊表現，今天就有韓媒體報導，「本來很擔心中華隊，但其實澳洲隊更可怕。」

對於中華隊輸球，韓媒認為關鍵在於澳洲的投手調度值得讚許，另外，澳洲上屆首戰就打敗韓國，因此，韓媒指出「澳洲旋風」又會重現了嗎？

不過，韓媒對於徐若熙的表現仍是給予相當肯定，將他與韓國文東珠相提並論，前四局充分壓制澳洲打擊，相當出色。

「朝鮮日報」報導指出：「賽前外界普遍認為C組格局為『日本獨強、韓國與台灣並列第二梯隊，澳洲為潛在變數』，但首日賽事就出現變化，澳洲直接躍升為競爭者。韓國隊將於5日先對上捷克，之後依序在7日對日本、8日對中華、9日對澳洲。隨著台灣不敵澳洲，原本被視為『韓國與台灣』兩強之爭的分組第二名之戰，很可能演變為「韓國、台灣、澳洲」三隊角逐的局面。」

經典賽／慘…澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

第六屆世界棒球經典賽今天迎來全球首戰，由「台澳大戰」擔綱，中華隊陷入苦戰，遭到澳洲隊柏金斯（Robbie Perkins）、巴札納（Travis Bazzana）兩轟擊潰，打線受制3任左投，全場只出現3安打，終場以0：3遭到完封，輸得灰頭土臉。

經典賽／「勝場越多越有晉級機會」 曾總談明對日本：一樣全力求勝

中華隊在世界棒球經典賽出師不利，想要闖關的難度變得超高，明天馬上又要面對C組最強對手日本隊，總教練曾豪駒對於明天一戰仍下達全力求勝，「賽制就是勝場越多越有機會，前兩名才能晉級。」

經典賽／陳傑憲遭觸身球造成左食指骨裂 醫曝再上場機會

2026年世界棒球經典賽（WBC），台灣今天力抗澳洲以0比3落敗，而中華隊長陳傑憲更在6局上打擊遭觸身球打傷，造成左食指遠端骨裂。台北醫學大學附設醫院運動科教授吳家麟今受訪表示，若手指頭發生骨裂，臨床經驗至少需要4周到6周的時間來癒合，接下來恐難繼續上場。

經典賽／徐若熙預賽不能再上何不滿65球？曾豪駒：考量整體狀況

中華隊今天在世界棒球經典賽首戰踢到鐵板，以0：3輸給澳洲隊，先發投手徐若熙前4局完美壓制，在球數已過50球、未達65球，提前在4局結束啟動換投，總教練曾豪駒表示，考慮的是整體狀況、球速狀況。

經典賽／徐若熙坦言牛棚練投很緊張 賽後了解預賽不能再登板

中華隊今天在世界棒球經典賽首戰0：3不敵澳洲隊，但徐若熙先發4局未失分，退場時0：0，整體表現不錯，他說：「第1局開始全力投球，消耗體能快一點，第3局有點狀況下滑，自己想辦法調整，看如何面對打者。」

經典賽／中華隊超冷打線僅敲3安 林安可不意外澳洲連推3左投

中華隊在世界棒球經典賽首戰打線冷到爆，全場3安打，澳洲隊3左投陣奏效，林安可對於這樣的投手安排認為不意外，輸掉首戰，要迅速調整心情面對明天的比賽。談到日本隊推出山本由伸，林安可說：「不要太在乎對手有多強大，還是要想辦法攻擊、想辦法贏球。」

