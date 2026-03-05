經典賽／台灣「文東珠」換下後就被轟 韓媒提中華仍未能打破首戰輸球魔咒

中華隊今天在世界棒球經典賽首戰以0：3慘遭澳洲完封，有韓媒以「台灣文東珠一換下澳洲火力全開」為題報導，其中「台灣文東珠」指的就是徐若熙，至於韓媒《文化日報》則強調，「台灣再次未打破WBC首戰不勝魔咒」。

韓國視中華隊為本屆經典賽重要假想敵，因此也相當關注中華隊表現，今天就有韓媒體報導，「本來很擔心中華隊，但其實澳洲隊更可怕。」

對於中華隊輸球，韓媒認為關鍵在於澳洲的投手調度值得讚許，另外，澳洲上屆首戰就打敗韓國，因此，韓媒指出「澳洲旋風」又會重現了嗎？

不過，韓媒對於徐若熙的表現仍是給予相當肯定，將他與韓國文東珠相提並論，前四局充分壓制澳洲打擊，相當出色。

「朝鮮日報」報導指出：「賽前外界普遍認為C組格局為『日本獨強、韓國與台灣並列第二梯隊，澳洲為潛在變數』，但首日賽事就出現變化，澳洲直接躍升為競爭者。韓國隊將於5日先對上捷克，之後依序在7日對日本、8日對中華、9日對澳洲。隨著台灣不敵澳洲，原本被視為『韓國與台灣』兩強之爭的分組第二名之戰，很可能演變為「韓國、台灣、澳洲」三隊角逐的局面。」