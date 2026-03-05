快訊

吃便當巧遇主廚？台中西屯1排骨飯店驚見「老鼠爽舔殘渣」 食安處要查了

經典賽／承擔首戰輸球責任 曾豪駒：今天的失敗要趕快忘記

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／東京巨蛋化身中華隊主場 日媒驚：平日中午竟湧4萬523人

聯合新聞網／ 綜合外電報導
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場以0：3不敵澳洲隊，9局上反攻時一度讓全場球迷燃起希望。特派記者余承翰／東京攝影
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場以0：3不敵澳洲隊，9局上反攻時一度讓全場球迷燃起希望。特派記者余承翰／東京攝影

世界棒球經典賽（WBC）5日在東京巨蛋正式點燃戰火，C組預賽由中華隊對上澳洲揭開序幕。儘管中華隊帶著2024年「世界棒球12強賽」冠軍光環登場，但全場打線遭到澳洲投手群聯手壓制，最終以0比3苦吞敗仗。

日媒指出這場比賽雖然是在平日中午開打，但東京巨蛋依舊湧入大量球迷，官方公布進場人數達4萬523人，來自台灣的球迷更是大量佔據球場各處，整場比賽都能聽見熱烈的應援聲浪。

每當台灣球員有精彩守備或安打機會時，看台上立刻爆出歡呼聲；然而只要球隊陷入失分危機，原本沸騰的加油聲瞬間轉為沉默，場內氣氛起伏明顯，形成相當戲劇化的觀賽氛圍。

2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，許多球迷帶著國旗進場為球員加油。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，許多球迷帶著國旗進場為球員加油。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

三壘側看台特別設置的應援舞台也成為場邊焦點，以高人氣聞名的啦啦隊登場助陣，從比賽開始便帶來活力十足的舞蹈與應援，持續帶動現場氣氛，讓整座東京巨蛋彷彿化身台灣主場。然而，即使場外聲勢浩大，中華隊仍是無法突破澳洲投手封鎖，為遠道而來的球迷送上勝利。

台灣棒球近年在國際舞台表現亮眼，2024年更在世界棒球12強賽決賽擊敗日本隊，奪下隊史首座重要國際賽冠軍，讓國內棒球熱度持續升溫。本場與澳洲的預賽門票在賽前即已全部售罄，也顯示台灣球迷對本屆經典賽的高度期待。

2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，賽前球員在場中列隊。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，賽前球員在場中列隊。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

吞下首戰敗仗後，中華隊將在6日迎來更受矚目的關鍵戰役，對手正是地主日本武士隊。面對擁有大谷翔平、山本由伸等球星坐鎮的強敵，中華隊能否迅速調整狀態，也成了牽動預賽能否出現的重要關鍵。

2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場以0：3不敵澳洲隊，9局上反攻時一度讓全場球迷燃起希望。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場以0：3不敵澳洲隊，9局上反攻時一度讓全場球迷燃起希望。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰

經典賽

相關新聞

經典賽／慘…澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

第六屆世界棒球經典賽今天迎來全球首戰，由「台澳大戰」擔綱，中華隊陷入苦戰，遭到澳洲隊柏金斯（Robbie Perkins）、巴札納（Travis Bazzana）兩轟擊潰，打線受制3任左投，全場只出現3安打，終場以0：3遭到完封，輸得灰頭土臉。

經典賽／陳傑憲食指遠端骨裂已打石膏 就醫檢查待後續結果

中華隊在世界棒球經典賽首戰以0：3輸給澳洲隊，隊長陳傑憲的傷勢有待觀察，總教練曾豪駒賽後表示，「目前隊醫一直在追蹤，等他消腫後，明天再來評估。」

經典賽／熟悉的投捕搭檔「見招拆招」 徐若熙用變化球壓制澳洲

扛起中華隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）的先發重擔，徐若熙今天對澳洲隊繳出色的表現，主投4局無失分，和他最熟悉的搭檔蔣少宏「見招拆招」，壓制對手的打線，但他退場後中華隊沒能守住局面，終場以0：3吞敗。

經典賽／承擔首戰輸球責任 曾豪駒：今天的失敗要趕快忘記

中華隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）首戰出師不利，挨了澳洲隊的兩發全壘打，加上打線全場僅出現3支零星安打，終場以0：3遭到完封，總教練曾豪駒擔起輸球的責任，也希望選手們能盡快調整過來。

經典賽／中華隊歷屆掉到5勝13敗 再拚8強門票陷入重大危機

中華隊今天在世界棒球經典賽開幕戰打擊不振，面對澳洲隊3名左投，全場只有3支安打，比對手少4支，終場以0：3落敗，爭取隊史第2次8強門票陷入重大危機。

經典賽／世界第2台灣不敵第11澳洲 日媒：12強冠軍意外「黑星」開局

中華隊今天在世界棒球經典賽首戰以0：3慘遭澳洲完封，日媒《體育報知》以「12強冠軍意外以黑星（敗戰）開局」為題報導。 中華隊2024年世界棒球12強賽擊敗日本奪冠，因此本屆經典賽備受日本警戒。台灣球

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。