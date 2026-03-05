聽新聞
經典賽／東京巨蛋化身中華隊主場 日媒驚：平日中午竟湧4萬523人
世界棒球經典賽（WBC）5日在東京巨蛋正式點燃戰火，C組預賽由中華隊對上澳洲揭開序幕。儘管中華隊帶著2024年「世界棒球12強賽」冠軍光環登場，但全場打線遭到澳洲投手群聯手壓制，最終以0比3苦吞敗仗。
日媒指出這場比賽雖然是在平日中午開打，但東京巨蛋依舊湧入大量球迷，官方公布進場人數達4萬523人，來自台灣的球迷更是大量佔據球場各處，整場比賽都能聽見熱烈的應援聲浪。
每當台灣球員有精彩守備或安打機會時，看台上立刻爆出歡呼聲；然而只要球隊陷入失分危機，原本沸騰的加油聲瞬間轉為沉默，場內氣氛起伏明顯，形成相當戲劇化的觀賽氛圍。
三壘側看台特別設置的應援舞台也成為場邊焦點，以高人氣聞名的啦啦隊登場助陣，從比賽開始便帶來活力十足的舞蹈與應援，持續帶動現場氣氛，讓整座東京巨蛋彷彿化身台灣主場。然而，即使場外聲勢浩大，中華隊仍是無法突破澳洲投手封鎖，為遠道而來的球迷送上勝利。
台灣棒球近年在國際舞台表現亮眼，2024年更在世界棒球12強賽決賽擊敗日本隊，奪下隊史首座重要國際賽冠軍，讓國內棒球熱度持續升溫。本場與澳洲的預賽門票在賽前即已全部售罄，也顯示台灣球迷對本屆經典賽的高度期待。
吞下首戰敗仗後，中華隊將在6日迎來更受矚目的關鍵戰役，對手正是地主日本武士隊。面對擁有大谷翔平、山本由伸等球星坐鎮的強敵，中華隊能否迅速調整狀態，也成了牽動預賽能否出現的重要關鍵。
