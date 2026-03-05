聽新聞
經典賽／熟悉的投捕搭檔「見招拆招」 徐若熙用變化球壓制澳洲
扛起中華隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）的先發重擔，徐若熙今天對澳洲隊繳出色的表現，主投4局無失分，和他最熟悉的搭檔蔣少宏「見招拆招」，壓制對手的打線，但他退場後中華隊沒能守住局面，終場以0：3吞敗。
目前效力於日職軟銀隊的徐若熙，今天在東京巨蛋登板的表現受關注，今天為中華隊投出好的開局，一開賽就用95英里（約153公里）的速球給對手下馬威，前4局讓澳洲隊打者幾乎一籌莫展，用53球有38顆好球，僅被擊出2支安打，送出3次三振。
賽後徐若熙提到，今天在配球上，直球使用的比例沒有想像中多，「知道打者喜歡抓直球打，就多用變化球搶好球數，甚至是用在2好球時對決打者。」
今天與徐若熙搭配的捕手，是他過往在中職味全龍隊的好搭檔蔣少宏，登板前針對配球策略不需多言，徐若熙透露：「我們其實沒有過多的討論，因為之前在龍隊都還滿有默契，都知道彼此想要的是什麼，照著順順的節奏在丟。」
然而國際賽和例行賽不同，場上任何狀況也都需要臨場應變，徐若熙指出：「短期比賽沒辦法把想的事情馬上表現出來，也不知道下一棒打者的策略，就根據他們的每一球來做改變，我跟少宏也是見招拆招，一直以來我們都是用這樣的搭配方式。」
