經典賽／陳傑憲手指被觸身球打到痛苦跪地 日本球迷不忍：拜託別骨折

聯合新聞網／ 綜合報導
2026世界棒球經典賽今天開打，中華隊首場迎戰澳洲隊，隊長陳傑憲遭到觸身球後傷退。特派記者余承翰／東京攝影 余承翰
2026年世界棒球經典賽（WBC）， 台灣今天力抗澳洲以0比3落敗，而中華隊長陳傑憲更在6局上打擊時遭到觸身球傷退，當下他的臉部表情非常痛苦，隨後也脫下手套被隊友攙扶離開場上。

陳傑憲受傷一事立即引發許多日本球迷在X上熱議，不少人留言表示台灣今日對上澳洲陷入苦戰，「希望陳傑憲沒事」、「祈禱平安，不要骨折才好」、「若真的有骨折狀況那真的令人悲傷了」、「很擔心他的手」。

陳傑憲挨觸身球傷退。特派記者余承翰／攝影
此外，也有人認為台灣才面臨經典賽第一場比賽就有人受傷，「是否全隊應該要帶隊去安太歲呀？」、「才第一場陳傑憲就受傷，後面怎麼辦？」、「如果陳傑憲無法參加接下來的賽事，他一定很遺憾」、「主審的好球帶太寬了吧」。

陳傑憲今天被澳洲中繼左投奧洛林（Jack O'Loughlin）投出的一顆觸身球打到，在東京巨蛋現場也出現應援的台灣球迷們發出噓聲，而陳傑憲被砸到左手指提前傷退後，由宋晟睿代跑壘，傷勢有待觀察。

經典賽／慘…澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

第六屆世界棒球經典賽今天迎來全球首戰，由「台澳大戰」擔綱，中華隊陷入苦戰，遭到澳洲隊柏金斯（Robbie Perkins）、巴札納（Travis Bazzana）兩轟擊潰，打線受制3任左投，全場只出現3安打，終場以0：3遭到完封，輸得灰頭土臉。

經典賽／陳傑憲食指遠端骨裂已打石膏 就醫檢查待後續結果

中華隊在世界棒球經典賽首戰以0：3輸給澳洲隊，隊長陳傑憲的傷勢有待觀察，總教練曾豪駒賽後表示，「目前隊醫一直在追蹤，等他消腫後，明天再來評估。」

經典賽／熟悉的投捕搭檔「見招拆招」 徐若熙用變化球壓制澳洲

扛起中華隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）的先發重擔，徐若熙今天對澳洲隊繳出色的表現，主投4局無失分，和他最熟悉的搭檔蔣少宏「見招拆招」，壓制對手的打線，但他退場後中華隊沒能守住局面，終場以0：3吞敗。

經典賽／承擔首戰輸球責任 曾豪駒：今天的失敗要趕快忘記

中華隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）首戰出師不利，挨了澳洲隊的兩發全壘打，加上打線全場僅出現3支零星安打，終場以0：3遭到完封，總教練曾豪駒擔起輸球的責任，也希望選手們能盡快調整過來。

經典賽／中華隊歷屆掉到5勝13敗 再拚8強門票陷入重大危機

中華隊今天在世界棒球經典賽開幕戰打擊不振，面對澳洲隊3名左投，全場只有3支安打，比對手少4支，終場以0：3落敗，爭取隊史第2次8強門票陷入重大危機。

經典賽／世界第2台灣不敵第11澳洲 日媒：12強冠軍意外「黑星」開局

中華隊今天在世界棒球經典賽首戰以0：3慘遭澳洲完封，日媒《體育報知》以「12強冠軍意外以黑星（敗戰）開局」為題報導。 中華隊2024年世界棒球12強賽擊敗日本奪冠，因此本屆經典賽備受日本警戒。台灣球

