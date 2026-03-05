經典賽／陳傑憲手指被觸身球打到痛苦跪地 日本球迷不忍：拜託別骨折

2026年世界棒球經典賽（WBC）， 台灣今天力抗澳洲以0比3落敗，而中華隊長陳傑憲更在6局上打擊時遭到觸身球傷退，當下他的臉部表情非常痛苦，隨後也脫下手套被隊友攙扶離開場上。

陳傑憲受傷一事立即引發許多日本球迷在X上熱議，不少人留言表示台灣今日對上澳洲陷入苦戰，「希望陳傑憲沒事」、「祈禱平安，不要骨折才好」、「若真的有骨折狀況那真的令人悲傷了」、「很擔心他的手」。

陳傑憲挨觸身球傷退。特派記者余承翰／攝影

此外，也有人認為台灣才面臨經典賽第一場比賽就有人受傷，「是否全隊應該要帶隊去安太歲呀？」、「才第一場陳傑憲就受傷，後面怎麼辦？」、「如果陳傑憲無法參加接下來的賽事，他一定很遺憾」、「主審的好球帶太寬了吧」。

陳傑憲今天被澳洲中繼左投奧洛林（Jack O'Loughlin）投出的一顆觸身球打到，在東京巨蛋現場也出現應援的台灣球迷們發出噓聲，而陳傑憲被砸到左手指提前傷退後，由宋晟睿代跑壘，傷勢有待觀察。