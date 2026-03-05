經典賽／陳傑憲食指遠端骨裂已打石膏 就醫檢查待後續結果

中華隊在世界棒球經典賽首戰以0：3輸給澳洲隊，隊長陳傑憲的傷勢有待觀察，總教練曾豪駒賽後表示，「目前隊醫一直在追蹤，等他消腫後，明天再來評估。」

陳傑憲的傷勢出現在6局上，遭93.6哩（約150.6公里）直球直擊手部，當場面露痛苦表情，中華隊換上宋晟睿接替跑壘，陳傑憲傷情仍待球隊後續公布。

中華隊隨隊醫生表示，陳傑憲左手食指遠端骨裂，目前先以石膏固定，隊醫正陪他去醫院檢查，後續待檢查結果，再行告知大家，謝謝大家的關心。

中華隊下一戰就在明天晚上面對日本隊，陳傑憲出賽是否受到影響備受關注。