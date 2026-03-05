聽新聞
經典賽／世界第2台灣不敵第11澳洲 日媒：12強冠軍意外「黑星」開局
中華隊今天在世界棒球經典賽首戰以0：3慘遭澳洲完封，日媒《體育報知》以「12強冠軍意外以黑星（敗戰）開局」為題報導。
中華隊2024年世界棒球12強賽擊敗日本奪冠，因此本屆經典賽備受日本警戒。台灣球迷也湧入日本東京巨蛋觀賽，震驚日媒，據報導，進場人數為40523人。
儘管中華隊推出王牌投手徐若熙先發，4局無失分，但接替的旅美大物陳柏毓挨2分砲，且打線全場低迷，面對澳洲3名左投，只敲3支安打遭到完封，以0：3輸球。
日媒《體育報知》以「世界排名第2的台灣不敵第11名的澳洲，龐大應援團悲嘆，王牌投手接連登板仍吞敗，12強冠軍意外以黑星開局」為題報導賽況，直言世界排名第2的台灣原本希望拿下首戰，帶著氣勢迎戰6日在東京巨蛋對日本的比賽，但最終仍以敗仗作為本屆賽事的開局。
