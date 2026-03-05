聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／承擔首戰輸球責任 曾豪駒：今天的失敗要趕快忘記
中華隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）首戰出師不利，挨了澳洲隊的兩發全壘打，加上打線全場僅出現3支零星安打，終場以0：3遭到完封，總教練曾豪駒擔起輸球的責任，也希望選手們能盡快調整過來。
曾豪駒賽後表示：「整場比賽選手們都很想把好的狀況表現出來，但最後結果不如預期，這是總教練的責任。」他也提到，以整體來看，包括先發投手徐若熙4局無失分的表現，有將他自己的任務完成，是球隊想看到的，後援1局的林詩翔也有好表現，「這些都會是他們很好的經驗。」
首戰就吞下敗仗，晉級之路更加艱難，曾豪駒不諱言，第一場打起來確實比較緊繃，也有些急躁，希望選手們在這場比賽後可以盡快調整過來，「今天的失敗要趕快忘記，因為明天即將到來。」
至於「台灣隊長」陳傑憲在6局上被觸身球擊中，曾豪駒更新他的傷勢狀況，「目前防護員的初步評估，會先讓他的手消腫，明天再確認最終狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。