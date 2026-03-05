聽新聞
經典賽／中華隊歷屆掉到5勝13敗 再拚8強門票陷入重大危機
中華隊今天在世界棒球經典賽開幕戰打擊不振，面對澳洲隊3名左投，全場只有3支安打，比對手少4支，終場以0：3落敗，爭取隊史第2次8強門票陷入重大危機。
經典賽開打20年，中華隊未缺席6屆賽事，今天輸給澳洲後，歷屆賽事掉到5勝13敗，明晚6點在預賽C組第2戰和日本隊交手，面臨更大壓力；日本挑戰經典賽2連霸、隊史第4冠，推出王牌投手山本由伸登板先發。
中華隊在2013年經典賽預賽首戰，王建民先發6局未失分奪勝，兩隊暌違13年再交手，徐若熙先發4局未失分，但牛棚遭澳洲隊轟出兩支全壘打，無力挽回戰局，歷年經典賽對戰兩場各拿1勝。
中華隊除了2013年之外，其他5屆都在首戰落敗，明天對決日本隊想要贏球，難度恐怕更高，兩隊過去在2006年預賽以3：14輸球、2013年八強賽交手中華隊以3：4落敗。
