經典賽／慘…澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

第六屆世界棒球經典賽今天迎來全球首戰，由「台澳大戰」擔綱，中華隊陷入苦戰，遭到澳洲隊柏金斯（Robbie Perkins）、巴札納（Travis Bazzana）兩轟擊潰，打線受制3任左投，全場只出現3安打，終場以0：3遭到完封，輸得灰頭土臉。

中華隊此次從東京巨蛋展開經典賽征程，雖是異國出戰，場內卻是爆滿的台灣球迷，台式應援響徹全場，儼然把東京巨蛋變成台北大巨蛋，熱鬧氣氛卻隨著比賽走向越來越不妙，音量愈來愈小。

徐若熙扛起首戰先發，先發4局僅被敲2安打、無失分，送出3次三振。

0：0局面在徐若熙退場後出現變化，陳柏毓5局下接手，以觸身球開局，再被柏金斯掃出兩分砲。陳柏毓挨轟後持續動盪，雖面對柏克（Chris Burke）飆K，但接下來又是保送、暴投連發，再度面臨得點圈有人危機，危機時刻讓米德（Curtis Mead）吞下三振，終於完成該局投球。

孫易磊接手在兩出局後出現2保送、1安打，滿壘局面交到張奕手上成功拆彈，卻在7局下續投遭守護者隊狀元巴札納敲出陽春砲，巴札納霸氣甩棒，這一轟也讓東京巨蛋氣氛瞬間降溫。

澳洲隊先發左投威爾斯（Alex Wells）讓中華隊打線陷入苦戰，3局投球任內未被敲安，只有陳傑憲一人靠保送上壘，賞給中華隊打線6K。

澳洲第4局換上第二任左投奧洛林（Jack O'Loughlin），兩出局後由張育成敲出中華隊首支安打，吳念庭隨後遭到三振，而他最終中繼3局僅被敲2安打、無失分。第3任站上投手丘的依然是左投甘迺迪（Jon Kennedy），中華隊第9局由張育成靠失誤、吉力吉撈．鞏冠敲安上壘，燃起反撲希望，但得分仍差臨門一腳，終場遭到完封。

中華隊輸掉首戰，隊史過去在經典賽不曾有晉級案例，今年要挑戰0%的奇蹟；輸球之餘還有隱憂，陳傑憲6局上挨了93.6哩（約150.6公里）觸身球打在手部，當場面露痛苦表情，提前退場觀察治療，傷情等待後續確認。