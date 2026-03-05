聽新聞
經典賽／互贈「臭豆腐」！蔣萬安現身香堤廣場為中華隊加油 喊話要反敗為勝
世界棒球經典賽（WBC）今天開打，上午11點起中華隊對上澳洲隊，北市府也在香堤廣場舉辦直播派對中午也聚滿人潮，市長蔣萬安與澳洲駐台辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson）也到現場看比賽，雙方更互送經典美食Vegemite抹醬、臭豆腐，僅管蔣到場時中華隊仍落後但他表示，相信會反敗為勝。
台澳大戰今天上午等場北市府也在香堤大道舉辦直播派對，雖是上班日但仍有不少民眾到場為中華隊加油打氣，在應援團帶動下，民眾手揮舞著國旗、海報等氣氛仍十分熱絡，「聯合報」也在現場免費發放經典賽快報，讓民眾仍掌握第一手中華健兒狀態。
蔣萬安也利用中午時間到場參與派對，更邀請澳洲駐台辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson）一起看球，雙方也拿出食物各自國家「經典美食」，蔣送上臭豆腐，馮表示有吃過但味道很臭，並送上澳洲國民抹醬Vegemite維吉麥，稱是台灣臭豆腐
而蔣到場時中華隊仍陷入2：0暫時落後澳洲隊，蔣表示，雖然現在落後，但相信中華隊接下來會追上，並反敗為勝。馮國斌也直言很意外，認為台灣棒球應該是優於台灣「一般來說我覺得澳洲沒有比台灣好」。
