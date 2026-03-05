經典賽／WBC點燃戰火 北市信義香堤大道直播民眾熱情應援

扛起中華隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）的先發重擔，徐若熙今天對澳洲隊繳出色的表現，主投4局無失分，和他最熟悉的搭檔蔣少宏「見招拆招」，壓制對手的打線，但他退場後中華隊沒能守住局面，終場以0：3吞敗。

2026-03-05 14:07