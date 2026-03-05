聽新聞
經典賽／WBC點燃戰火 北市信義香堤大道直播民眾熱情應援
台北市體育局今天表示，世界棒球經典賽（WBC）開打，中華隊首戰澳洲隊，信義香堤大道直播現場近午展開。現場工作人員表示，擺設約500張座椅，接近坐滿，民眾隨應援團喊加油。
台北市長蔣萬安中午也到場觀賽，與澳洲辦事處代表馮國斌相鄰而坐。
體育局發布新聞稿說明，2026第六屆世界棒球經典賽5日點燃戰火，全球頂尖國家隊齊聚一堂，中華隊與日本、韓國、捷克及澳洲同列C組，全力拚戰晉級門票，目標前進決賽舞台邁阿密、再創榮耀時刻。
體育局從5日到8日在信義香堤大道安排直播，架設400吋LED超大螢幕，搭配高規格音響設備，營造震撼臨場感，5日近午現場人潮聚集。
工作人員說明，擺設約500張椅子，接近坐滿，也有民眾站著觀看直播。每當應援團帶動口號，全場觀眾就一同應援為球員加油。
