經典賽／中華隊首戰落後澳洲 日媒：意想不到的走向

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽C組開戰，第一場中華隊與澳洲隊的交手，吸引全球的目光，日本媒體也密切關注這場賽事，前7局打完中華隊陷入0：3落後，日媒也對這樣的戰況感到有些意外。

中華隊與澳洲隊之戰，兩隊先發投手都繳出好投，今年赴日加盟軟銀鷹隊的強投徐若熙，先發4局用53球，僅被擊出2支安打，送出3次三振，沒有失分。澳洲隊威爾斯（Alex Wells）則是3局飆6K封鎖中華隊打線，只有張育成從他手中敲出安打。

比賽在徐若熙退場後形成分水嶺，澳洲隊柏金斯（Robbie Perkins）在5局下從中華隊第二任投手陳柏毓手中擊出2分全壘打，先打下2：0領先。

根據日本媒體報導，這一轟讓澳洲一壘側的板凳席陷入歡呼，而當天湧入東京巨蛋的大批台灣球迷則陷入沉默，「在此之前他們一直以台灣特有的熱烈應援帶動全場，一瞬間的靜默讓球場氣氛變得異常。」

日本媒體也提到，根據世界棒壘球總會（WBSC）去年底公布的世界排名，拿下2024年世界12強賽冠軍的台灣排名第2，澳洲則是排名第11，但本屆經典賽「C組首戰就出現了意想不到的走向。」

中華隊雪上加霜的是，擔任先發第3棒的隊長陳傑憲，在6局上被觸身球砸中手指退場，狀況待觀察，日本媒體也紛紛報導這項消息，指出「台灣代表隊陷入危機」。

比賽進入第7局後，澳洲隊面對中華隊第4任投手張奕，由開路先鋒巴札納（Travis Bazzana）再轟出一發陽春砲，將比數改寫為3：0。