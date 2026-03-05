聽新聞
經典賽／徐若熙4局好投預賽無法再上 想再登板要靠中華隊晉級
第六屆世界棒球經典賽今天迎來全球首戰，中華隊先發投手徐若熙以4局無失分好投收工，用球數53球，因為賽會球數限制，也代表預賽任務已經完成，接下來要再上場要期許中華隊前進複賽。
徐若熙扛起首戰先發，面對澳洲隊先發4局，僅被敲2安打、無失分，送出3次三振，成功壓制對手打線。
徐若熙共用53球，根據賽會規定投滿50球必須休4天，而中華隊賽程為連打4天，代表徐若熙在預賽已經不可能登板，除非中華隊前進複賽，才會再次見到他上陣。
