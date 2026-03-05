快訊

經典賽／徐若熙53球完成4局任務 陳柏毓接手挨轟兩分砲

聯合報／ 特派記者藍宗標／東京報導
中華隊先發投手徐若熙投4局未失分。 特派記者余承翰／東京攝影
中華隊先發投手徐若熙投4局未失分。 特派記者余承翰／東京攝影

世界棒球經典賽預賽C組今天開打，中華隊在東京巨蛋對澳洲隊進行開幕戰，徐若熙登板先發4局，雖然有效壓制對方打線，但打線也無法突破澳洲隊投手群，陳柏毓5局下接手投球，被澳洲7棒柏金斯（Robbie Perkins）轟出兩分全壘打，暫以0：2落後。

東京巨蛋今天完全變成「台灣主場」，內外野區幾乎坐滿台灣球迷，比賽氣氛相當火熱，從頭到尾一面倒都是為中華隊加油的聲音；台美混血好手費爾柴德3局上遭三振，球迷對主審的好球帶不滿，當場爆出噓聲。

根據大會紀錄，徐若熙用速球搭配變速球、滑球、曲球、卡特球，最快球速飆到95.4英里（153.5公里），有效壓制澳洲打線；他用53球完成4局任務，面對14人次被揮出兩支安打，投出3次三振、未有保送、未失分，順利完成經典賽首次先發任務。

澳洲推出前大聯盟投手威爾斯（Alex Wells）先發，這位29歲2021、22年在金鶯隊合計出賽13場有8場先發，戰績2勝3敗、防禦率6.60，近年都在澳洲聯賽發展，今天讓中華隊吃足苦頭，先發3局未被揮出安打，面對10人次投出6次三振，唯一被上壘是1局上2出局保送陳傑憲。

陳柏毓接替徐若熙投球挨2分砲。 特派記者余承翰／東京攝影
陳柏毓接替徐若熙投球挨2分砲。 特派記者余承翰／東京攝影

中華隊面對澳洲第2任投手歐洛林（Jack O'Loughlin），4局上2出局後，張育成出現全隊第1支安打，還是留下殘壘。

陳柏毓5局下登板，面對首名打者投出觸身球，接著柏金斯在1好1壞後，逮中91.4英里速球，轟上中右外野看台，取得兩分領先。

陳柏毓挨轟後怒吼。特派記者余承翰／東京攝影
陳柏毓挨轟後怒吼。特派記者余承翰／東京攝影

澳洲用2分砲打破0：0僵局。
澳洲用2分砲打破0：0僵局。

