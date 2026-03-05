快訊

被爆不倫已婚男…蔡瑞雪發5聲明 強調對方稱已分居：不實將提告

老蔣曾經結盟烏克蘭？一段被遺忘的反共歷史

經典賽Live／8局上費仔保送上壘仍無功而返！中華隊0：3落後

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／彰縣府室內直播湧人潮 肉圓業者豪氣贏1分加送100顆肉圓

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
2026年世界棒球經典賽（WBC）開打首日，彰化縣政府今日首度開放縣府中庭室內空間直播賽事，現場提供美食，吸引民眾排隊進場。記者林敬家／攝影
2026年世界棒球經典賽（WBC）開打首日，彰化縣政府今日首度開放縣府中庭室內空間直播賽事，現場提供美食，吸引民眾排隊進場。記者林敬家／攝影

2026年世界棒球經典賽（WBC）開打首日，彰化各地掀起應援熱潮。彰化縣政府今日首度開放縣府中庭室內空間直播賽事，並準備800顆肉圓免費發送，上午10時30分發放號碼牌，不到9時30分即有民眾到場排隊；比賽一開打，現場吶喊聲此起彼落，氣氛熱絡。

縣府中庭廣場過往鮮少對外開放，僅在如大甲媽祖遶境等特殊活動期間提供信眾休憩。去年經典賽期間，縣府曾於彰化縣立美術館前廣場辦理戶外直播，吸引大批球迷參與。今年考量天候不穩可能影響活動，改於縣府中庭舉辦，讓民眾在室內安心應援。

中華隊自5日起至8日連戰4場，縣府場場同步直播。5日迎戰澳洲隊；6日晚間6時對戰日本隊；7日上午11時對捷克隊；8日上午11時迎戰南韓隊，邀請鄉親一同為台灣隊集氣。

為替球迷加油打氣，有保險公司員工揪團一起到縣府看球賽，還有國小棒球隊小球員到場觀賽；縣府今日準備在地名店肉圓，明日則預計提供爌肉飯與民眾分享。阿璋肉圓老闆施明豐表示，原先準備400顆肉圓到場應援，見民眾排隊踴躍決定加碼；若台灣隊擊敗澳洲隊，贏1分加送100顆、贏10分則提供1000顆免費肉圓，與現場球迷共享勝利喜悅。

除縣府外，和美鎮公所自明日起也將於戶外廣場接連直播賽事；彰化基督教醫院則與愛爾達電視合作舉辦WBC直播活動，由總院長陳穆寬號召員工為台灣隊應援，開放399個名額，不到4分鐘即額滿，展現醫療人員的看球熱情。

彰化縣政府今日首度開放縣府中庭室內空間直播賽事，並準備800顆肉圓免費發送。記者林敬家／攝影
彰化縣政府今日首度開放縣府中庭室內空間直播賽事，並準備800顆肉圓免費發送。記者林敬家／攝影

彰化縣政府今日首度開放縣府中庭室內空間直播賽事，並準備800顆肉圓免費發送，上午10時30分發放號碼牌，不到9時30分即有民眾到場排隊。記者林敬家／攝影
彰化縣政府今日首度開放縣府中庭室內空間直播賽事，並準備800顆肉圓免費發送，上午10時30分發放號碼牌，不到9時30分即有民眾到場排隊。記者林敬家／攝影

世界棒球經典賽（WBC）開打首日，比賽一開打，彰化縣府直播現場吶喊聲此起彼落，氣氛熱絡。記者林敬家／攝影
世界棒球經典賽（WBC）開打首日，比賽一開打，彰化縣府直播現場吶喊聲此起彼落，氣氛熱絡。記者林敬家／攝影

經典賽

延伸閱讀

經典賽／熱血集結！新北打造2026WBC最強應援派對 為中華隊加油

經典賽／看球賽、吃肉圓！彰化縣府開放中庭轉播 四天熱血應援

經典賽／梧棲浩天宮神明坐鎮直播台日大戰 打造獨家廟口棒球派對

世界棒球經典賽開打 宜縣府與頭城公所直播加油、礁溪老爺餐飲優惠

相關新聞

經典賽Live／8局上費仔保送上壘仍無功而返！中華隊0：3落後

世界棒球經典賽開打，就是今天！中華隊首戰澳洲隊，由王牌投手徐若熙把關，先發打線出爐，林安可擔任第二棒，李灝宇傷退後的二壘位置由林子偉扛起。

經典賽／徐若熙53球完成4局任務 陳柏毓接手挨轟兩分砲

世界棒球經典賽預賽C組今天開打，中華隊在東京巨蛋對澳洲隊進行開幕戰，徐若熙登板先發4局，雖然有效壓制對方打線，但打線也無法突破澳洲隊投手群，陳柏毓5局下接手投球，被澳洲7棒柏金斯（Robbie Perkins）轟出兩分全壘打，暫以0：2落後。

經典賽／驚⋯陳傑憲觸身球傷退 落後局面雪上加「傷」

中華隊在世界棒球經典賽陷入苦戰，0：2落後局面，隊長陳傑憲因觸身球傷退，傷勢有待觀察。

經典賽／徐若熙4局好投預賽無法再上 想再登板要靠中華隊晉級

第六屆世界棒球經典賽今天迎來全球首戰，中華隊先發投手徐若熙以4局無失分好投收工，用球數53球，因為賽會球數限制，也代表預賽任務已經完成，接下來要再上場要期許中華隊前進複賽。

經典賽／暖！中華隊休息區掛起22、55戰袍 龍恩、李灝宇退賽仍然「衣」起拚

中華隊今天在大賽前夕接連失去龍恩（Jonathon Long）、李灝宇兩位3A級強打，今天首戰面對澳洲隊，休息區掛起兩人的球衣，中華隊帶著他們的心意一起拚戰。

經典賽／遺憾就差最後一步不能打 李灝宇：曾總跟我說不好意思

中華隊罕見在世界棒球經典賽開打前換將，旅美野手李灝宇因傷退出，今天對澳洲隊賽前談到此事，他說：「老實說從11月一開始準備到現在，就差最後一步不能打。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。