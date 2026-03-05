經典賽／彰縣府室內直播湧人潮 肉圓業者豪氣贏1分加送100顆肉圓

2026年世界棒球經典賽（WBC）開打首日，彰化各地掀起應援熱潮。彰化縣政府今日首度開放縣府中庭室內空間直播賽事，並準備800顆肉圓免費發送，上午10時30分發放號碼牌，不到9時30分即有民眾到場排隊；比賽一開打，現場吶喊聲此起彼落，氣氛熱絡。

縣府中庭廣場過往鮮少對外開放，僅在如大甲媽祖遶境等特殊活動期間提供信眾休憩。去年經典賽期間，縣府曾於彰化縣立美術館前廣場辦理戶外直播，吸引大批球迷參與。今年考量天候不穩可能影響活動，改於縣府中庭舉辦，讓民眾在室內安心應援。

中華隊自5日起至8日連戰4場，縣府場場同步直播。5日迎戰澳洲隊；6日晚間6時對戰日本隊；7日上午11時對捷克隊；8日上午11時迎戰南韓隊，邀請鄉親一同為台灣隊集氣。

為替球迷加油打氣，有保險公司員工揪團一起到縣府看球賽，還有國小棒球隊小球員到場觀賽；縣府今日準備在地名店肉圓，明日則預計提供爌肉飯與民眾分享。阿璋肉圓老闆施明豐表示，原先準備400顆肉圓到場應援，見民眾排隊踴躍決定加碼；若台灣隊擊敗澳洲隊，贏1分加送100顆、贏10分則提供1000顆免費肉圓，與現場球迷共享勝利喜悅。

除縣府外，和美鎮公所自明日起也將於戶外廣場接連直播賽事；彰化基督教醫院則與愛爾達電視合作舉辦WBC直播活動，由總院長陳穆寬號召員工為台灣隊應援，開放399個名額，不到4分鐘即額滿，展現醫療人員的看球熱情。

彰化縣政府今日首度開放縣府中庭室內空間直播賽事，並準備800顆肉圓免費發送。記者林敬家／攝影

彰化縣政府今日首度開放縣府中庭室內空間直播賽事，並準備800顆肉圓免費發送，上午10時30分發放號碼牌，不到9時30分即有民眾到場排隊。記者林敬家／攝影