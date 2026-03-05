經典賽／再次對決山本由伸 吳念庭：現在的他不一樣了

曾經效力於日職西武獅隊的台灣內野手吳念庭，今年披上中華隊戰袍回到東京巨蛋出賽，今天他在經典賽首戰賽前，接受日本媒體的訪問，他提到：「能回到日本，並以健康的狀態比賽真的很棒，希望讓支持我的日本球迷看到。」

吳念庭曾在日本讀書，並且在西武獅隊效力8年，在日本累積不少球迷，他在上屆經典賽代表中華隊參賽時，還是日職球員的身分，2024年返台投入中職，這次再代表國家隊赴日征戰，面對日媒的訪問，他以流利的日文一一回答。

中華隊今天首戰面對澳洲隊，一早東京巨蛋就湧入大批的台灣球迷，並將上屆爆紅的台式應援帶到日本，依舊受到日媒的關注和討論，對此吳念庭表示：「雖然是在日本比賽，但感受到濃厚的台灣主場感，這會化為我們的力量。」

對於台灣啦啦隊特有的應援方式，吳念庭也直言，跟日本的應援方式很不一樣、非常熱情，「我兩年前回到台灣時也深深感受到，球迷對棒球真的很熱情。」

中華隊在2024年世界12強賽冠軍戰擊敗日本隊，拿下隊史首座頂級賽事冠軍，激發起國人對於棒球的熱情，吳念庭表示：「這是我們第一次成為世界冠軍，國人的期待非常高，這次我們會努力打出好比賽。」

明天中華隊在本屆經典賽的第2戰，中華隊就要迎戰衛冕軍，也是地主隊日本，將要對決去年世界大賽MVP山本由伸，吳念庭指出，過去自己在日職時期曾經和他對戰過（當時山本由伸效力於歐力士隊），「但現在的山本由伸跟那時候不一樣，我想要好好觀察再應對。」