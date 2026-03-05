經典賽／中華隊首戰抗澳洲 學生自製「偷看球神器」獲封生活智慧王

2026年WBC世界棒球經典賽正如火如荼舉行，台灣今日對上澳洲，不少民眾除了赴日本東京巨蛋為中華隊加油外，也有許多人選擇觀看線上轉播，不想錯過任何一場賽事。

有學生為了觀看中華隊的比賽，發揮創意自製「偷看球神器」在網路上引發熱議，紛紛稱讚他是「生活智慧王」、「科技始終來自於人性」。

該名學生在補習班上課為了能偷偷觀看比賽，將純喫茶有飲料盒一側挖空，裡頭擺放手機，若不仔細觀看，只會以為是一般的飲料盒放在桌上，原po也在Threads上表示，「想當初為了在補習班看經典賽做出了這東西」。

貼文曝光後有不少人按讚留言，「你好有才喔！純喫茶真的是我們的好夥伴」、「極度有畫面感」、「想當初在補分科，張育成那發滿貫砲」，而此篇貼文更引來ubereats.tw官方帳號留言表示，「本週利樂包飲料業績上漲，有什麼頭緒嗎？」

還有人分享掀起一波回憶殺，網友指出，自己也曾在2012年時，為了看NBA啥都做出來，也是將生活泡沫綠茶的鋁箔包剪開一個側看，將手機塞進去看，「6年級的大叔告訴你以前國中都把隨身聽藏口袋，再從袖口拉出耳機偷聽中華職棒轉播」。