快訊

經典賽Live／中華隊徐若熙首局被敲安 三振化解危機

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／台灣球迷湧入東京巨蛋 日媒：不像在日本的「異例」

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
台灣球迷擠爆東京巨蛋！特派記者余承翰／東京攝影
台灣球迷擠爆東京巨蛋！特派記者余承翰／東京攝影

世界棒球經典賽（WBC）今天正式開打，由C組賽事率先點燃戰火，今天首場中華隊與澳洲隊之戰，東京巨蛋湧入大批台灣球迷，讓平日上午的球場即使沒有日本隊出賽，依舊熱鬧滾滾，連日本媒體都爭相報導這樣的「異例」。

台灣球迷瘋搶飛往東京的機票、住宿，和經典賽門票，只為能親自到場為中華隊應援，中華隊預賽4場賽事，幾乎銷售一空，日本媒體對於台灣球迷對於經典賽的「狂熱」也十分好奇，多家媒體都報導今天在東京巨蛋湧現的人潮，「明明是在日本，卻呈現出不像日本的異例景象。」

日本媒體報導指出，即使今天首戰是在周四的上午開打，也非日本隊賽事，但球場一早就湧現人潮，台灣球迷聚集在東京巨蛋，把「TEAM TAIWAN」的旗幟高高舉起，也有許多人身穿中華隊的球衣或是帽T，在東京巨蛋前拍照留念。

但眾多的人潮也出現一些混亂，賽前包括廁所、走道都出現大排長龍的狀況，日媒報導也提及，台灣啦啦隊和應援團在比賽開打前近一小時就已經登場，還有管樂隊的應援演奏，就像在台灣本地應援一樣，只是許多球迷為了拍攝啦啦隊，一度造成通道壅塞。

台灣熱情的應援方式在上屆經典賽就被國外媒體爭相報導，日媒提及，今天上午9點多，東京巨蛋入口處附近就響起小號演奏的應援曲，讓工作人員一度出面阻止。

台灣球迷擠爆東京巨蛋！特派記者余承翰／東京攝影
台灣球迷擠爆東京巨蛋！特派記者余承翰／東京攝影

台灣球迷擠爆東京巨蛋！特派記者余承翰／東京攝影
台灣球迷擠爆東京巨蛋！特派記者余承翰／東京攝影

經典賽 中華隊

延伸閱讀

經典賽／東京巨蛋觀賽全攻略 應援、入場、寄物、飲食…安檢超嚴格

經典賽／台灣球迷擠爆東蛋畫面曝光 講國台語揮國旗「真的是主場啊」

經典賽／台灣人的熱情！財經作家直擊「羽田機場塞爆」驚喜：大家都撞衫

讀家觀點／全民集氣 為經典賽國手加油

相關新聞

經典賽Live／2局下徐若熙回敬三上三下 中華0：0澳洲

世界棒球經典賽開打，就是今天！中華隊首戰澳洲隊，由王牌投手徐若熙把關，先發打線出爐，林安可擔任第二棒，李灝宇傷退後的二壘位置由林子偉扛起。

經典賽／李灝宇因傷退賽 吳念庭：希望帶著他的不甘心去拚

世界棒球經典賽今天開打，中華隊上午11點在東京巨蛋和澳洲隊交手，也是本屆賽事全球首戰，中華隊內野手吳念庭出席賽前記者會，談到旅外好手李灝宇因傷退賽，他說：「希望帶著灝宇不甘心的心情去迎接接下來四場比賽。」

經典賽／李灝宇二壘空缺有2備案 曾總：張政禹加入差異不會太大

中華隊今天在經典賽開打當天傳出震撼消息，李灝宇報到只打了一場熱身賽就傷退，總教練曾豪駒表示，相信李灝宇本人也很難過，在最後時刻必須做出決定，補進張政禹選手，也相信透過集訓培養默契，「張政禹加入後，差異不會太大。」

經典賽／遺憾就差最後一步不能打 李灝宇：曾總跟我說不好意思

中華隊罕見在世界棒球經典賽開打前換將，旅美野手李灝宇因傷退出，今天對澳洲隊賽前談到此事，他說：「老實說從11月一開始準備到現在，就差最後一步不能打。」

經典賽／暖！中華隊休息區掛起22、55戰袍 龍恩、李灝宇退賽仍然「衣」起拚

中華隊今天在大賽前夕接連失去龍恩（Jonathon Long）、李灝宇兩位3A級強打，今天首戰面對澳洲隊，休息區掛起兩人的球衣，中華隊帶著他們的心意一起拚戰。

經典賽／「好！我現在出發！」 張政禹支援前線：任何地方都守

中華隊在經典賽開打前夕傳傷兵，張政禹緊急支援前線，收到通知後4小時已經在飛機上，對於這一趟意料之外的旅程，張政禹一口應允，「就說好，我現在可以出發。」他尚未清楚自己角色定位，但做好準備，「任何地方都守，等待教練安排，在教練需要時可以派上用場。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。