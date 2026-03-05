經典賽／台灣球迷湧入東京巨蛋 日媒：不像在日本的「異例」

世界棒球經典賽（WBC）今天正式開打，由C組賽事率先點燃戰火，今天首場中華隊與澳洲隊之戰，東京巨蛋湧入大批台灣球迷，讓平日上午的球場即使沒有日本隊出賽，依舊熱鬧滾滾，連日本媒體都爭相報導這樣的「異例」。

台灣球迷瘋搶飛往東京的機票、住宿，和經典賽門票，只為能親自到場為中華隊應援，中華隊預賽4場賽事，幾乎銷售一空，日本媒體對於台灣球迷對於經典賽的「狂熱」也十分好奇，多家媒體都報導今天在東京巨蛋湧現的人潮，「明明是在日本，卻呈現出不像日本的異例景象。」

日本媒體報導指出，即使今天首戰是在周四的上午開打，也非日本隊賽事，但球場一早就湧現人潮，台灣球迷聚集在東京巨蛋，把「TEAM TAIWAN」的旗幟高高舉起，也有許多人身穿中華隊的球衣或是帽T，在東京巨蛋前拍照留念。

但眾多的人潮也出現一些混亂，賽前包括廁所、走道都出現大排長龍的狀況，日媒報導也提及，台灣啦啦隊和應援團在比賽開打前近一小時就已經登場，還有管樂隊的應援演奏，就像在台灣本地應援一樣，只是許多球迷為了拍攝啦啦隊，一度造成通道壅塞。

台灣熱情的應援方式在上屆經典賽就被國外媒體爭相報導，日媒提及，今天上午9點多，東京巨蛋入口處附近就響起小號演奏的應援曲，讓工作人員一度出面阻止。

台灣球迷擠爆東京巨蛋！特派記者余承翰／東京攝影