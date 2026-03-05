聽新聞
經典賽／暖！中華隊休息區掛起22、55戰袍 龍恩、李灝宇退賽仍然「衣」起拚
中華隊今天在大賽前夕接連失去龍恩（Jonathon Long）、李灝宇兩位3A級強打，今天首戰面對澳洲隊，休息區掛起兩人的球衣，中華隊帶著他們的心意一起拚戰。
中華隊30人名單出爐後，先是龍恩在大聯盟春訓熱身賽守備時與跑者擦撞，造成手肘扭傷，復原不及，只能向中華隊說抱歉；來到日本後，李灝宇也在熱身賽造成傷情，檢查後確認為腹斜肌輕微拉傷，老虎球團保險起見決定讓他退賽，在開打當天確定退出戰線。
如同吳念庭賽前所說，帶著李灝宇的不甘心一起拚戰，中華隊休息區掛起屬於龍恩的22號球衣、屬於李灝宇的55號球衣，即便不在最終30人名單，仍與團隊的心緊緊繫在一起。
