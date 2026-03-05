經典賽／台灣球迷擠爆東蛋畫面曝光 講國台語揮國旗「真的是主場啊」

世界棒球經典賽（WBC）今天開賽，中華隊台灣時間上午11時在東京巨蛋和澳洲隊交手，為預賽C組首戰，也是本屆賽事全球第一場比賽。台灣不少球迷專程前往加油，讀者彭宣雅表示，「我嚴重懷疑，這是台北大巨蛋，前後左右講台語也通啊」。

2026年世界棒球經典賽今起至3月17日在日本東京巨蛋開打，中華隊今天首戰對上澳洲隊。東京巨蛋一早就擠滿來自台灣的球迷，現場國台語交雜，不少人穿著TeamTaiwan帽T、手持國旗前來加油。彭宣雅表示，「真的是主場啊！啦啦隊都來了」。

PTT八卦版有網友表示，老闆直接宣布可以在公司會議室看WBC，一起來幫台灣加油，「還加碼如果台灣獲勝，下午直接放假」。其他網友表示，「除了沒有下午放假，我家老闆也做同樣的事」、「先預訂鍋貼」、「先恭喜你們看完比賽老闆會請點心了！因為，台灣要率先取得第一勝了」。

台灣球迷擠爆東京巨蛋！特派記者余承翰／東京攝影

