經典賽／11點首戰澳洲 蔡總機在東京喊同島一命：跟台灣的心跳同頻率

世界棒球經典賽今天登場，中華隊將出戰澳洲隊，賽前傳出重砲手李灝宇因傷勢疑慮退賽的利空消息，中華職棒會長、民進黨立院黨團總召蔡其昌臉書表示，無論如何，今天大家在東京跟台灣的心跳相同頻率，同島一命，全力為Team Taiwan加油。

民進黨多位立委都已飛抵東京，現場替中華隊應援，包括日前爆發桃色風波的民進黨立委王定宇，但由於明天立法院會預計會處理軍購特別預算條例相關議程，在野黨立委都留守台灣，以立院議程為重。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，明天民進黨團依然會發出甲級動員，但也勢必會少了幾位綠委出席，相信這些赴日應援的立委們，也會接受相關批評。