經典賽／11點首戰澳洲 蔡總機在東京喊同島一命：跟台灣的心跳同頻率

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
中華職棒會長蔡其昌。圖／聯合報系資料照片
世界棒球經典賽今天登場，中華隊將出戰澳洲隊，賽前傳出重砲手李灝宇因傷勢疑慮退賽的利空消息，中華職棒會長、民進黨立院黨團總召蔡其昌臉書表示，無論如何，今天大家在東京跟台灣的心跳相同頻率，同島一命，全力為Team Taiwan加油。

民進黨多位立委都已飛抵東京，現場替中華隊應援，包括日前爆發桃色風波的民進黨立委王定宇，但由於明天立法院會預計會處理軍購特別預算條例相關議程，在野黨立委都留守台灣，以立院議程為重。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，明天民進黨團依然會發出甲級動員，但也勢必會少了幾位綠委出席，相信這些赴日應援的立委們，也會接受相關批評。

經典賽 蔡其昌

經典賽Live／3局上中華隊打線連吞3K 0：0澳洲

世界棒球經典賽開打，就是今天！中華隊首戰澳洲隊，由王牌投手徐若熙把關，先發打線出爐，林安可擔任第二棒，李灝宇傷退後的二壘位置由林子偉扛起。

經典賽／李灝宇因傷退賽 吳念庭：希望帶著他的不甘心去拚

世界棒球經典賽今天開打，中華隊上午11點在東京巨蛋和澳洲隊交手，也是本屆賽事全球首戰，中華隊內野手吳念庭出席賽前記者會，談到旅外好手李灝宇因傷退賽，他說：「希望帶著灝宇不甘心的心情去迎接接下來四場比賽。」

經典賽／李灝宇二壘空缺有2備案 曾總：張政禹加入差異不會太大

中華隊今天在經典賽開打當天傳出震撼消息，李灝宇報到只打了一場熱身賽就傷退，總教練曾豪駒表示，相信李灝宇本人也很難過，在最後時刻必須做出決定，補進張政禹選手，也相信透過集訓培養默契，「張政禹加入後，差異不會太大。」

經典賽／遺憾就差最後一步不能打 李灝宇：曾總跟我說不好意思

中華隊罕見在世界棒球經典賽開打前換將，旅美野手李灝宇因傷退出，今天對澳洲隊賽前談到此事，他說：「老實說從11月一開始準備到現在，就差最後一步不能打。」

經典賽／暖！中華隊休息區掛起22、55戰袍 龍恩、李灝宇退賽仍然「衣」起拚

中華隊今天在大賽前夕接連失去龍恩（Jonathon Long）、李灝宇兩位3A級強打，今天首戰面對澳洲隊，休息區掛起兩人的球衣，中華隊帶著他們的心意一起拚戰。

經典賽／「好！我現在出發！」 張政禹支援前線：任何地方都守

中華隊在經典賽開打前夕傳傷兵，張政禹緊急支援前線，收到通知後4小時已經在飛機上，對於這一趟意料之外的旅程，張政禹一口應允，「就說好，我現在可以出發。」他尚未清楚自己角色定位，但做好準備，「任何地方都守，等待教練安排，在教練需要時可以派上用場。」

