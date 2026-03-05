快訊

經典賽Live／中華隊徐若熙首局被敲安 三振化解危機

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／隊長賈吉帶頭 美國隊熱身賽再炸5轟大勝收場

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
「美國隊長」賈吉（Aaron Judge）帶頭狂轟，單場5發全壘打狙擊對手，美國隊熱機完畢！ 法國新聞社
「美國隊長」賈吉（Aaron Judge）帶頭狂轟，單場5發全壘打狙擊對手，美國隊熱機完畢！ 法國新聞社

美國隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）的第二場官辦熱身賽，面對洛磯隊持續展示強大的攻擊火力，「美國隊長」賈吉（Aaron Judge）帶頭狂轟，單場5發全壘打狙擊對手，最終以14：4大勝收場，為經典賽「熱機」完畢。

美國隊從開賽起就展開火力放送，賈吉面對洛磯隊先發、上屆經典賽美國隊成員弗里蘭（Kyle Freeland），首打席就轟出一發中左外野方向的陽春全壘打，替美國隊首開紀錄。4局上美國隊靠著這續保送、阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）適時安打及投手暴投，取得3：2領先。

此戰美國隊由最後一刻被選入的洋基隊左投亞斯布洛（Ryan Yarbrough）先發，主投3局失1分，接著換上去年季後結束職業生涯的37歲左投克蕭（Clayton Kershaw），投第3球被莫尼亞克（Mickey Moniak）轟出陽春砲，之後投出保送還發生暴投，抓下2出局後退場，登板支援的投手再挨轟，克蕭留下中繼0.2局失2分的登板紀錄。

5局上美國隊布萊格曼（Alex Bregman）再扛一發2分全壘打，連續兩天開轟，第6局捕手史密斯（Will Smith）揮出一發陽春砲開啟攻勢，美國隊單局出現3支長打灌進5分超前比數，替補上場的高史密特（Paul Goldschmidt）、巴克斯頓（Byron Buxton）在第8局也各敲一轟。

美國隊打線單場擊出14支安打，包括5發全壘打；投手群則是自第5局起沒有再失分，官辦熱身賽兩戰都以大勝收場。正賽首戰將在台灣時間7日上午9點迎戰巴西隊，之後3場比賽分別對上英國、墨西哥和義大利隊。

經典賽 Aaron Judge

延伸閱讀

經典賽／史肯斯3局送4K失1分 美國鑽石打線15：1打爆巨人

經典賽／鈴木誠也開轟收拾阪神 大谷翔平官辦熱身賽5支0結束

經典賽／中華隊注意！韓國隊熱身賽3轟勝歐力士 金倒永連2天開砲

經典賽／WBC官辦熱身賽 吉田正尚出戰老東家歐力士轟126公尺巨砲

相關新聞

經典賽Live／3局上中華隊打線連吞3K 0：0澳洲

世界棒球經典賽開打，就是今天！中華隊首戰澳洲隊，由王牌投手徐若熙把關，先發打線出爐，林安可擔任第二棒，李灝宇傷退後的二壘位置由林子偉扛起。

經典賽／李灝宇因傷退賽 吳念庭：希望帶著他的不甘心去拚

世界棒球經典賽今天開打，中華隊上午11點在東京巨蛋和澳洲隊交手，也是本屆賽事全球首戰，中華隊內野手吳念庭出席賽前記者會，談到旅外好手李灝宇因傷退賽，他說：「希望帶著灝宇不甘心的心情去迎接接下來四場比賽。」

經典賽／李灝宇二壘空缺有2備案 曾總：張政禹加入差異不會太大

中華隊今天在經典賽開打當天傳出震撼消息，李灝宇報到只打了一場熱身賽就傷退，總教練曾豪駒表示，相信李灝宇本人也很難過，在最後時刻必須做出決定，補進張政禹選手，也相信透過集訓培養默契，「張政禹加入後，差異不會太大。」

經典賽／遺憾就差最後一步不能打 李灝宇：曾總跟我說不好意思

中華隊罕見在世界棒球經典賽開打前換將，旅美野手李灝宇因傷退出，今天對澳洲隊賽前談到此事，他說：「老實說從11月一開始準備到現在，就差最後一步不能打。」

經典賽／暖！中華隊休息區掛起22、55戰袍 龍恩、李灝宇退賽仍然「衣」起拚

中華隊今天在大賽前夕接連失去龍恩（Jonathon Long）、李灝宇兩位3A級強打，今天首戰面對澳洲隊，休息區掛起兩人的球衣，中華隊帶著他們的心意一起拚戰。

經典賽／「好！我現在出發！」 張政禹支援前線：任何地方都守

中華隊在經典賽開打前夕傳傷兵，張政禹緊急支援前線，收到通知後4小時已經在飛機上，對於這一趟意料之外的旅程，張政禹一口應允，「就說好，我現在可以出發。」他尚未清楚自己角色定位，但做好準備，「任何地方都守，等待教練安排，在教練需要時可以派上用場。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。